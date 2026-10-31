Μπαρτζώκας: «Θέλω τον Ντόρσεϊ, δεν κρατάω σε κανέναν κακία - Κοιτάμε την αγορά» - Η σπόντα για τον κόσμο

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε σε πολλά θέματα μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Αρμάνι Μιλάνο και κυρίως στον τραυματισμό του Μοντέρο και το τι συμβαίνει πλέον με τον Ντόρσεϊ.

Ακόμα, ο προπονητής του Ολυμπιακού στάθηκε και στην όχι μαζική προσέλευση του κόσμου στο γήπεδο στα παιχνίδια της ομάδας.

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου…

Το σχόλιο του για το ματς: «Δεν θέλω να ξεκινήσω μιλώντας για το ματς. Πρέπει να αρχίσω με τον Μοντέρο. Όλοι είμαστε στεναχωρημένοι, δεν θα τον έχουμε για έξι μήνες. Του ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και να επιστρέψει στην ομάδας μας με τον ίδιο ζήλο και κίνητρο. Από την πλευρά μας, θα κάνουμε τα πάντα για να κρατήσουμε τον Ολυμπιακό στη θέση που του αξίζει. Ήταν σημαντική η σημερινή νίκη. Είχαμε μία λιγότερη ημέρα από την Αρμάνι για να ξεκουραστούμε, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιών. Τον σεβασμό μου για την Αρμάνι. Έπαιξε με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, τις δύο πρώτες και ανταγωνίστηκαν τα παιχνίδια. Έχασαν τα δύο τελευταία ματς και σήμερα έμειναν ως το φινάλε μέσα. Είναι ακόμη ένα παράδειγμα ότι στην EuroLeague δεν υπάρχουν εύκολα ματς και δεν μπορείς να υποτιμάς κανέναν. Τα πιο δύσκολα ματς είναι αυτά που λες πριν ότι θα τα νικήσεις σίγουρα».

Για το αν είναι η πιο σημαντική νίκη έως τώρα με βάση τα δεδομένα και τους σέντερ: “Θα μπορούσαμε. Ξέρετε, μιλάω για το δεύτερο κομμάτι της ερώτησης, οι ψηλοί θα μπορούσαν να παίξουν καλύτερα. Έπαιξαν καλά στο προηγούμενο, σήμερα δεν είχαν την ίδια συγκέντρωση και επιθετική επιρροή. Η EuroLeague είναι έτσι, είναι ιδιαίτερη. Πρέπει να παίζεις κάθε δύο ημέρες χωρίς αύριο, γιατί έτσι είναι. Χάνεις ένα εντός και όλη τη χρονιά τρέχεις να το καλύψεις. Αυτό που πρέπει να απασχολήσει όλους τους φορείς, είναι ότι ακούγοντας δύο παίκτες της Ρεάλ, Μαλεντόν και Γιάντουνεν που τραυματίστηκαν, ο Μίροτιτς τραυματίστηκε, ο Μοντέρο, ο Σατοράνσκι. Να ευχηθούμε περαστικά σε όλους.

Δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι να παίζουν κάθε ομάδες τέσσερα ματς κάθε εβδομάδα. Γιατί είναι από Κυριακή σε Κυριακή στα πρωταθλήματα και δύο στις διπλές εβδομάδες. Τρία παιχνίδια θεωρούνται το εύκολο κομμάτι. Τα ματς δεν έχουν την ίδια σημασία με το ΝΒΑ όπου βλέπετε ότι στην κανονική διάρκεια ξεκουράζουν παίκτες και αφήνουν παιχνίδια. Εδώ κάθε ήττα δημιουργεί πίεση. Η νίκη ήταν πάρα πολύ σημαντική σήμερα, νιώθω εξουθενωμένος γιατί ήξερα ότι έπρεπε να νικήσουμε. Δεν υποτιμώ καμία νίκη, όλοι λέγαμε ότι με την Μπεσίτκτας θα είμαστε έτοιμοι πνευματικά. Επίσης, ελπίζω η κρίση μου να μην είναι λάθος, νομίζω ότι η ομάδα μας αξίζει να έχει περισσότερο κόσμο σε αυτό. Είμαστε πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης, είμαστε πρώτοι στη βαθμολογία, αντιμετωπίζουμε φοβερά προβλήματα τραυματισμών και απουσιών.

Για τον κόσμο: «Καταλαβαίνουμε ότι τα Λιόσια δεν είναι Πειραιάς, είναι μακριά. Αλλά θεωρούμε ότι η ομάδα μας αξίζει να έχει μεγαλύτερη υποστήριξη από τους φιλάθλους, τους χρειαζόμαστε, είναι σημαντικό. Πέρυσι όλοι πανηγυρίζαμε μαζί, ξέρετε την τεράστια δυναμική του κόσμου. Ελπίζω φέτος να μην είμαστε κακομαθημένοι ότι η ομάδα θα πάει καλά. Όταν είμαστε στο τέλος της σεζόν, στα πλέι οφς και στο Final Four, ότι θα υποστηρίξουμε την ομάδα. Δεν είναι έτσι. Κάθε χρονιά είναι φοβερά δύσκολη και το μπάσκετ που παίζεται στην EuroLeague είναι πολύ υψηλού επιπέδου. Μία έκκληση κάνω. Δεν θέλω να κρίνω, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε περισσότερο κόσμο και να νιώσουμε τη στήριξη από τους μοναδικούς μας φιλάθλους”.

Για τους σοβαρούς τραυματισμούς και τη διαχείριση: «Καταρχήν είμαι εντυπωσιασμένος από αυτά που έχω δει στον Μοντέρο. Μιλάμε για ένα απίστευτο ταλέντο. Προφανώς έχω δει περισσότερα από εσάς γιατί τον βλέπω και στην προπόνηση. Υπάρχουν ταλαντούχοι παίκτες που είναι fun to watch για τους φιλάθλους αλλά δεν μεταφράζεται σε νίκες. Επειδή η ζωή πάντα έτσι είναι, είναι δύσκολο και για εμάς. Στη ζωή πρέπει να είσαι έτοιμος για όλα.

Πρέπει τώρα να φανούμε σκληροί. Θα γίνουμε πιο σκληροί, θα γίνουμε πιο μαχητικοί. Θα κοιτάξουμε στην αγορά το τι υπάρχει. Οι πρόεδροι είναι πάντα έτοιμοι να βοηθήσουν την ομάδα. Πιστεύουμε πάρα πολύ στον Κόντσαρ. Προφανώς, ήταν κόντρα στην πεποίθηση μου να βάλω έναν παίκτη που δεν ξέρει τα ονόματα των συμπαικτών του. Ακόμα έχει jet lag. Θα το έκανα σε έσχατη περίπτωση. Είναι πολύ καλός παίκτης και ταιριάζει στη φιλοσοφία μας.

Ο Φουρνιέ θα γυρίσει ελπίζω την άλλη βδομάδα, θα είναι καλύτερα και ο Μιλουτίνοφ. Σιγά σιγά θα μαζευτούμε και διοικητικά. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μείνουμε στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας. Σας είχα πει ότι αυτή την εποχή πρέπει να μαζέψουμε όσες περισσότερες νίκες γίνεται. Έχουμε το καλύτερο ρεκόρ στην EuroLeague, έχοντας παίξει τα περισσότερα εκτός. Πρέπει να συνεχίσουμε, δεν είναι εύκολο τίποτα».

Για την άμυνα στα τελευταία ματς: «Προφανώς παίζουμε τώρα με πιο αμυντικογενείς παίκτες από τους σούπερ ταλαντούχους. Για τον Φουρνιέ δεν χρειάζεται να πω κάτι, ξέρετε τι προσπάθεια κάνει στην άμυνα. Ο Κόντσαρ θα μας βοηθήσει σε αυτό. Νομίζω από ένα σημείο και μετά γίναμε πιο συμπαγείς. Άρχισε να παίζει περισσότερο ο ένας για τον άλλον. Όλες οι ομάδες περνάνε από αυτές τις διεργασίες μέσα στη χρονιά. Οι προπονητές αναγνωρίζουν καλύτερα σχήματα. Οι παίκτες έχουν εμπειρία και κλάση να γνωρίζουν τι χρειάζεται για μία πετυχημένη ομάδα. Οι προπονητές προσπαθούν να έχουν ικανούς παίκτες και στις δύο πλευρές. Η άμυνα είναι πολύ σημαντική. Με τη Φενέρμπαχτσε χάσαμε στις λεπτομέρειες, στη Βίρτους ήταν buzzer beater. Παίζουμε καλύτερη άμυνα. Θα μας λείψει το ταλέντο του Μοντέρο, αλλά όταν γυρίσουν οι παίκτες που λείπουν και αν κάνουμε προσθήκη θα είμαστε και πάλι αξιόμαχοι».

Για τις αποκτήσεις Μοντέρο και Μίλερ-ΜακΙντάιρ: «Θεωρώ ότι κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει τρεις πλέιμεικερ και ιδανικά τέσσερις. Είναι η πιο κομβική θέση στο μπάσκετ. Είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια. Στατιστικά σε κάθε ματς χάνεις 2-3 παίκτες, όλες οι ομάδες. Ιδανικά θα θέλαμε να είχαμε άλλον έναν, αλλά είμαι ευχαριστημένος από τους Τζόσεφ και Μίλερ-ΜακΙντάρι. Από τον Μοντέρο δεν χρειάζεται να πω. Και από τον Πλώτα είμαι, ήταν τραυματίας έναν μήνα και θα μας βοθήσει σε αυτή τη θέση, χρειάζεται και εμπειρία. Χρειαζόμαστε ακόμη έναν οπωσδήποτε να πάρουμε και θα κοιτάξουμε την αγορά. Ελπίζω να το κάνουμε σε ένα χρονικό διάστημα που δεν θα πιεστούν τόσο οι υπόλοιποι».

Για τον Ντόρσεϊ: «Δεν ξέρω τι να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Εννοείτε να γυρίσει νωρίτερα; Εγώ θέλω τον Τάιλερ, εννοείται. Ο Τάιλερ ήταν σημαντικός, πέρυσι βοήθησε την ομάδα. Δεν έχω κρατήσει σε κανέναν κακία, προκειμένου να κερδίσει ο Ολυμπιακός μπορώ να κάνω τα πάντα σ’ ένα ηθικό επίπεδο. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που όλοι θέλουν να είναι. Εγώ αν ήμουν μπασκετμπολίστας θα ήθελα να είμαι σε αυτή την ομάδα. Οι παίκτες είναι και παιδιά, όσοι φοράνε σορτσάκι είναι παιδιά. Πολλές φορές οι εγωισμοί, ο περίγυρός μας δημιουργεί θέματα. Όποιος θέλει να βοηθήσει τον Ολυμπιακό εγώ είμαι πάντα ανοικτός να τον αφήσω να το κάνει με μεγάλη χαρά».

Από την πλευρά του ο Χρήστος Μπαφές σημείωσε για τον Ντόρσεϊ πως «είναι παίκτης της ομάδας, όταν τελειώσει η τιμωρία του θα είναι στην ομάδα».

Για τον Κόντσαρ: «Είναι δύσκολο να τον βάλουμε από τώρα τον Κόντσαρ. Έχουμε μήνες ακόμη και πολλά ματς, έχουμε μία αλλαγή ακόμη. Ιδανικά θα ήθελα να παίξει με το Περιστέρι την Κυριακή. Δεν είναι εύκολο ματς, δεν το λέω με αυτή την έννοια. Στο πρωτάθλημα θα πρέπει να κάνουν step up οι Πλώτας, Καραγιαννίδης και Νετζήπογλου. Μας δίνουν πράγματα στα ματς. Όλοι θα είναι χρήσιμοι και σε όλους πιστεύουμε».