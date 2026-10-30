Μπαρτζώκας: «Αποκαρδιωτικά τα νέα για τον Μοντέρο - Μας λείπει ποιότητα»

Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο, ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε πως ήταν αποκαρδιωτική η είδηση για τον Ζαν Μοντέρο.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην Euroleague TV:

«Τα εύσημα στους παίκτες και τους φιλάθλους. Κανείς δεν υποτιμάει την Αρμάνι, την Ευρωλίγκα. Ήταν δύσκολη διαβολοβδομάδα. Είχαμε λιγότερο χρόνο να προετοιμάσουμε το ματς. Κερδίσαμε και τα δύο παιχνίδια, το εκτιμάω αυτό. Τα εύσημα στους παίκτες.

Μας λείπει λίγη ποιότητα, είναι έξω οι Μοντέρο, Φουρνιέ, ο νέος μας παίκτης, ο Ντόρσεϊ, ο Μιλουτίνοφ δεν ήταν έτοιμος. Όταν σου λείπει ταλέντο πρέπει να ανεβάσεις τα υπόλοιπα, τα hustle plays, τα ριμπάουντ, πρέπει να κινήσε, να μοιράζεσαι την μπάλα. Σήμερα δεν είχαμε πολλές ασίστ. Τα νέα που ακούσαμε για τον Μοντέρο είναι αποκαρδιωτικά για εμάς. Είναι μέρος της ζωής μας οι τραυματισμοί αλλά το μάθαμε μια ώρα πριν το ματς. Ξέρω ότι όλοι είναι σκεπτικοί.

Παίζουμε τόσα πολλά ματς, ακόμα και εδώ δεν είναι η δική μας έδρα. Μεγάλος σεβασμός για όσους έρχονται να μας υποστηρίξουν. Είναι δύσκολο κομμάτι της σεζόν αυτό. Είμαστε δεύτεροι, κάθε νίκη μετράει».