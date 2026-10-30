Μποζίκας: «Παίζουμε με σχήματα που δεν έχουμε δοκιμάσει στην προπόνηση - Ευχαριστούμε τον κόσμο»

Ο Γιώργος Μποζίκας μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο υπογράμμισε πως οι «ερυθρόλευκοι» αγωνίζονται με σχήματα που δεν έχουν δοκιμάσει στις προπονήσεις.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στους «PlayMakers»:

«Όλα τα ματς είναι δύσκολα και να μην υποτιμούμε καμία νίκη. Είναι πολύ σημαντική νίκη σήμερα και για τον τρόπο που ήρθε. Έχουμε γίνει συμπαγείς, μία ομάδα σκληρή. Μπορεί να αντιμετωπίζουμε πολλά αγωνιστικά προβλήματα, τραυματισμούς, παίκτες με μεγάλο χρόνο είναι κουρασμένοι, παίζουμε με σχήματα που δεν έχουμε δοκιμάσει ούτε στην προπόνηση, για αυτό έχουμε πολλά νέα συστήματα στην επίθεση.

Αντιμετωπίσαμε προβλήματα στην άμυνα στην προστασία της ρακέτας, τα ποσοστά της Αρμάνι στο δίποντο ήταν πολύ υψηλά, 90% στο ημίχρονο και κοντά στο 70% στο τέλος. Όταν ο αντίπαλος έχει τέτοια ποσοστά συνήθως χάνεις, αλλά η πίεση που βάλαμε στην μπάλα και τα 18 λάθη που έκαναν μας βοήθησαν στο να κερδίσουμε. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, κάθε νίκη είναι σημαντική.

Να ευχαριστήσω τον κόσμο που έρχεται και μας στηρίζει. Όλα τα παιδιά αξίζουν την στήριξη γιατί έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια, παλεύουμε όλοι για τη νίκη κάθε μέρα, ο κόσμος το αναγνωρίζει. Είναι δύσκολη χρονιά, παίζουμε σε γήπεδο μακριά από την φυσική μας έδρα και είναι δύσκολο για τον κόσμο. Νιώθουμε την αγάπη και την στήριξη, την οποία χρειαζόμαστε. Παλεύομε για κάθε νίκη για να είμαστε ψηλά στην βαθμολογία».