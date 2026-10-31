Το πανόραμα της Euroleague: Συγκάτοικοι στην κορυφή Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός

Ο Παναθηναϊκός, ηττήθηκε στην Τουρκία από την Αναντολού Εφές και έπεσε στο 7-2, ενώ ο Ολυμπιακός λύγισε στην SUNEL Arena την Αρμάνι Μιλάνο, έχοντας πλέον ρεκόρ 7-2.
Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής
Πέμπτη 29 Οκτωβρίου
Ερυθρός Αστέρας - Μπάγερν 103-73
Μακάμπι - Παρί 94-99
Ρεάλ - Φενέρ 95-76
Παρασκευή 30 Οκτωβρίου
Ντουμπάι - Χάποελ Τελ Αβίβ 97-83
Εφές - Παναθηναϊκός 83-68
Ζάλγκιρις - Παρτίζαν 87-80
Βιλερμπάν - Μπασκόνια 94-79
Ολυμπιακός - Αρμάνι 84-78
Βίρτους - Μπεσίκτας 101-103
Μπαρτσελόνα - Βαλένθια 98-94
Η Βαθμολογία της Euroleague
- Παναθηναϊκός 7-2
- Ολυμπιακός 7-2
- Ερυθρός Αστέρας 6-3
- Ρεάλ Μαδρίτης 6-3
- Βαλένθια 6-3
- Χάποελ Τελ Αβίβ 6-3
- Φενέρμπαχτσε 6-3
- Μπαρτσελόνα 6-3
- Ντουμπάι 6-3
- Ζάλγκιρις 5-4
- Μπεσίκτας 4-5
- Παρτίζαν 4-5
- Βίρτους Μπολόνια 4-5
- Αναντολού Εφές 4-5
- Βιλερμπάν 4-5
- Παρί 3-6
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-7
- Μπάγερν Μονάχου 2-7
- Αρμάνι Μιλάνο 1-8
- Μπασκόνια 1-8
Επόμενη αγωνιστική (4/11-6/11)
Τετάρτη (04/11)
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός
Πέμπτη (05/11)
19:15 Αναντολού Εφές - Παρί
20:00 Φενέρμπαχτσε - Μπασκόνια
20:45 Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα
21:00 Βιλερμπάν - Μπάγερν Μονάχου
21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Βαλένθια
Παρασκευή (06/11)
19:00 Μπεσίκτας - Ζάλγκιρις Κάουνας
21:15 Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας
21:30 Βίρτους Μπολόνια - Ντουμπάι
21:45 Παρτίζαν - Μακάμπι