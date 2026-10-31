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Το πανόραμα της Euroleague: Συγκάτοικοι στην κορυφή Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός

Μπάσκετ
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Ολοκληρώθηκε η 9η αγωνιστική της Euroleague, με τους δύο «αιώνιους» του ελληνικού μπάσκετ να είναι πλέον συγκάτοικοι στην κορυφή της κατάταξης.

Ο Παναθηναϊκός, ηττήθηκε στην Τουρκία από την Αναντολού Εφές και έπεσε στο 7-2, ενώ ο Ολυμπιακός λύγισε στην SUNEL Arena την Αρμάνι Μιλάνο, έχοντας πλέον ρεκόρ 7-2.

Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου

Ερυθρός Αστέρας - Μπάγερν 103-73
Μακάμπι - Παρί 94-99
Ρεάλ - Φενέρ 95-76

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου

Ντουμπάι - Χάποελ Τελ Αβίβ 97-83
Εφές - Παναθηναϊκός 83-68
Ζάλγκιρις - Παρτίζαν 87-80
Βιλερμπάν - Μπασκόνια 94-79
Ολυμπιακός - Αρμάνι 84-78
Βίρτους - Μπεσίκτας 101-103
Μπαρτσελόνα - Βαλένθια 98-94

Η Βαθμολογία της Euroleague

  1. Παναθηναϊκός 7-2
  2. Ολυμπιακός 7-2
  3. Ερυθρός Αστέρας 6-3
  4. Ρεάλ Μαδρίτης 6-3
  5. Βαλένθια 6-3
  6. Χάποελ Τελ Αβίβ 6-3
  7. Φενέρμπαχτσε 6-3
  8. Μπαρτσελόνα 6-3
  9. Ντουμπάι 6-3
  10. Ζάλγκιρις 5-4
  11. Μπεσίκτας 4-5
  12. Παρτίζαν 4-5
  13. Βίρτους Μπολόνια 4-5
  14. Αναντολού Εφές 4-5
  15. Βιλερμπάν 4-5
  16. Παρί 3-6
  17. Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-7
  18. Μπάγερν Μονάχου 2-7
  19. Αρμάνι Μιλάνο 1-8
  20. Μπασκόνια 1-8

Επόμενη αγωνιστική (4/11-6/11)

Τετάρτη (04/11)

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός

Πέμπτη (05/11)

19:15 Αναντολού Εφές - Παρί
20:00 Φενέρμπαχτσε - Μπασκόνια
20:45 Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα
21:00 Βιλερμπάν - Μπάγερν Μονάχου
21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Βαλένθια

Παρασκευή (06/11)

19:00 Μπεσίκτας - Ζάλγκιρις Κάουνας
21:15 Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας
21:30 Βίρτους Μπολόνια - Ντουμπάι
21:45 Παρτίζαν - Μακάμπι

Το πανόραμα της Euroleague: Συγκάτοικοι στην κορυφή Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός