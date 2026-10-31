Το πανόραμα της Euroleague: Συγκάτοικοι στην κορυφή Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός

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Ολοκληρώθηκε η 9η αγωνιστική της Euroleague, με τους δύο «αιώνιους» του ελληνικού μπάσκετ να είναι πλέον συγκάτοικοι στην κορυφή της κατάταξης.

Ο Παναθηναϊκός, ηττήθηκε στην Τουρκία από την Αναντολού Εφές και έπεσε στο 7-2, ενώ ο Ολυμπιακός λύγισε στην SUNEL Arena την Αρμάνι Μιλάνο, έχοντας πλέον ρεκόρ 7-2.

Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου

Ερυθρός Αστέρας - Μπάγερν 103-73

Μακάμπι - Παρί 94-99

Ρεάλ - Φενέρ 95-76

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου

Ντουμπάι - Χάποελ Τελ Αβίβ 97-83

Εφές - Παναθηναϊκός 83-68

Ζάλγκιρις - Παρτίζαν 87-80

Βιλερμπάν - Μπασκόνια 94-79

Ολυμπιακός - Αρμάνι 84-78

Βίρτους - Μπεσίκτας 101-103

Μπαρτσελόνα - Βαλένθια 98-94

Η Βαθμολογία της Euroleague

Παναθηναϊκός 7-2 Ολυμπιακός 7-2 Ερυθρός Αστέρας 6-3 Ρεάλ Μαδρίτης 6-3 Βαλένθια 6-3 Χάποελ Τελ Αβίβ 6-3 Φενέρμπαχτσε 6-3 Μπαρτσελόνα 6-3 Ντουμπάι 6-3 Ζάλγκιρις 5-4 Μπεσίκτας 4-5 Παρτίζαν 4-5 Βίρτους Μπολόνια 4-5 Αναντολού Εφές 4-5 Βιλερμπάν 4-5 Παρί 3-6 Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-7 Μπάγερν Μονάχου 2-7 Αρμάνι Μιλάνο 1-8 Μπασκόνια 1-8

Επόμενη αγωνιστική (4/11-6/11)

Τετάρτη (04/11)

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός

Πέμπτη (05/11)

19:15 Αναντολού Εφές - Παρί

20:00 Φενέρμπαχτσε - Μπασκόνια

20:45 Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα

21:00 Βιλερμπάν - Μπάγερν Μονάχου

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Βαλένθια

Παρασκευή (06/11)

19:00 Μπεσίκτας - Ζάλγκιρις Κάουνας

21:15 Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας

21:30 Βίρτους Μπολόνια - Ντουμπάι

21:45 Παρτίζαν - Μακάμπι