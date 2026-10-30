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Οι Καταλανοί με εκπληκτική εμφάνιση στο τέταρτο δεκάλεπτο, έκαμψαν την αντίσταση της Βαλένθια επικρατώντας με 98-94.

Ένα εκπληκτικό παιχνίδι έγινε στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» με την Μπαρτσελόνα να παίρνει τη νίκη με αντίπαλο τη Βαλένθια, σε ένα ματς που αρκετοί παίκτες ήταν πρωταγωνιστές.

Η Μπαρτσελόνα μπήκε καλύτερα στο ματς και προηγήθηκε με 30-25 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως η Βαλένθια είχε τις απαντήσεις με το ημίχρονο να κλείνει στο 44-42.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι δύο ομάδες έδωσαν σκληρή μάχη, αφού το ματς πήγαινε πόντο-πόντο, με τους Καταλανούς να διατηρούν με νύχια και δόντια το υπέρ τους προβάδισμα μέχρι το φινάλε.

Κορυφαίος για την Μπαρτσελόνα ήταν ο Τζάστιν Ρόμπινσον που είχε 22 πόντους και 1 ασίστ, ενώ από την πλευρά της Βαλένθια ξεχώρισε ο Άρμονι Μπρουκς με 26 πόντους.

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