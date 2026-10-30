Ένα εκπληκτικό παιχνίδι έγινε στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» με την Μπαρτσελόνα να παίρνει τη νίκη με αντίπαλο τη Βαλένθια, σε ένα ματς που αρκετοί παίκτες ήταν πρωταγωνιστές.
Η Μπαρτσελόνα μπήκε καλύτερα στο ματς και προηγήθηκε με 30-25 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως η Βαλένθια είχε τις απαντήσεις με το ημίχρονο να κλείνει στο 44-42.
Στο δεύτερο ημίχρονο οι δύο ομάδες έδωσαν σκληρή μάχη, αφού το ματς πήγαινε πόντο-πόντο, με τους Καταλανούς να διατηρούν με νύχια και δόντια το υπέρ τους προβάδισμα μέχρι το φινάλε.
Κορυφαίος για την Μπαρτσελόνα ήταν ο Τζάστιν Ρόμπινσον που είχε 22 πόντους και 1 ασίστ, ενώ από την πλευρά της Βαλένθια ξεχώρισε ο Άρμονι Μπρουκς με 26 πόντους.