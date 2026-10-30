Κριτική Ολυμπιακού: ΜακΙντάιρ και Βεζένκοφ κουβάλησαν εξ ολοκλήρου στη νίκη επί της Αρμάνι

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο, έχοντας ξανά σημαντικές απουσίες, όμως χάρη στους ΜακΙντάιρ και Βεζένκοφ πήρε τη νίκη με 84-78.

Αυτή είναι η κριτική των παικτών στο ματς με την Αρμάνι Μιλάνο για την 9η αγωνιστική της Euroleague:

Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ: 9

Σπουδαίο πρώτο ημίχρονο από τον Αμερικανό γκαρντ με 18 πόντους και 2 ασίστ, κράτησε ζωντανό τον Ολυμπιακό. Τελείωσε το ματς με 24 πόντους και 4 ασίστ κάνοντας το καλύτερό του ματς με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Τάισον Ουόρντ: 8

Είχε 2 πόντους 1 ριμπάουντ στο πρώτο ημίχρονο, ενώ ανέβασε κατά πολύ την απόδοσή του στο δεύτερο μέρος. Έκλεισε το ματς με 14 πόντους και πολλές κρίσιμες αποφάσεις, ενώ έπαιξε 33 λεπτά.

Νίκος Πλώτας: 7

Έδωσε ενέργεια, έβγαλε ένταση όταν μπήκε στο δεύτερο δεκάλεπτο, όπως και στο τέταρτο. Έδωσε ανάσες στους συμπαίκτες του και το πρόσημό του ήταν θετικό.

Σάσα Βεζένκοφ: 9

Πέτυχε 8 πόντους στην πρώτη περίοδο, δείχνοντας ζεστός από το ξεκίνημα. Κουβάλησε την ομάδα στην τρίτη περίοδο με 10 πόντους, έφτασε τελικά τους 23 με 4 ριμπάουντ και ήταν ο MVP.

Κώστας Παπανικολάου: 7

Πολύ καλό πρώτο μέρος από τον αρχηγό, ο οποίος έβαλε 8 πόντους καλύπτοντας τα κενά της περιφέρειας. Έδωσε σημαντικές βοήθειες σε άμυνα και επίθεση, ενώ έκανε 3 κλεψίματα.

Εμπάι Εντζάι: 6

Δεν έδειξε κάτι αξιόλογο στο πρώτο ημίχρονο, βοήθησε όμως στην κυκλοφορία (2ασ.). Ήταν κομβικός στο φινάλε, κερδίζοντας φάουλ σε άμυνα και επίθεση και βάζοντας το λιθαράκι του.

Νίκολα Μιλουτίνοφ: -

Έπαιξε μόλις 5 λεπτά και δεν μπορεί να αξιολογηθεί.

Κόρι Τζόσεφ: 6

Έκανε τα απαραίτητα στο ματς, προσπάθησε να κοντρολάρει τον ρυθμό και να καθοδηγήσει την ομάδα. Μεστό παιχνίδι από τον Καναδό γκαρντ.

Μπράιαν Ντάνστον: -

Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να αξιολογηθεί.

Ντόντα Χολ: 6

Στα 13 λεπτά που έπαιξε δεν έθελξε με την παρουσία του, όμως ήταν θετικός όταν χρειάστηκε. Στην άμυνα υστέρησε κάπως και επιθετικά έδωσε 4 πόντους.

Ταϊρίκ Τζόουνς: 4

Σε ρηχά νερά ο Αμερικανός σέντερ. Δεν εκμεταλλεύτηκε το ότι ήταν ανενεργός ουσιαστικά ο Μιλουτίνοφ. Είχε νεύρα ξανά και δε βοήθησε.

Τζον Κόντσαρ: -

Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να αξιολογηθεί.