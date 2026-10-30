Παναθηναϊκός: «Σου ευχόμαστε δύναμη» – Το μήνυμα συμπαράστασης στον Ζαν Μοντέρο

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Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε το δικό της μήνυμα συμπαράστασης στον Ζαν Μοντέρο, μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο γκαρντ του Ολυμπιακού.

Μία όμορφη κίνηση, πέρα από την αντιπαλότητα των δύο ομάδων, πραγματοποίησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία έσπευσε να ευχηθεί ταχεία ανάρρωση στον Ζαν Μοντέρο, μετά τη σοβαρή περιπέτεια τραυματισμού του.

Ο Δομινικανός γκαρντ του Ολυμπιακού υποβλήθηκε την Παρασκευή (30/10) σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του μηνίσκου στο αριστερό του γόνατο, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν πως θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου έξι μήνες.

Η είδηση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση των «πράσινων», οι οποίοι μέσω ανάρτησής τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έστειλαν μήνυμα στήριξης στον 23χρονο άσο, αποδεικνύοντας πως σε τέτοιες στιγμές ο αθλητισμός ενώνει.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR στέλνει τις θερμότερες ευχές της στον Ζαν Μοντέρο για γρήγορη και πλήρη ανάρρωση. Σου ευχόμαστε δύναμη αυτή τη δύσκολη περίοδο και ελπίζουμε να σε δούμε ξανά στο παρκέ το συντομότερο δυνατό», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανάρτηση του «τριφυλλιού».