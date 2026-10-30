Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας κυριάρχησε στη ρακέτα και η Ζαλγκίρις επικράτησε της Παρτιζάν με 87-80, αντέχοντας στην αντεπίθεση των Σέρβων.

Η Ζαλγκίρις Κάουνας εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και επικράτησε της Παρτιζάν με 87-80, σε μια αναμέτρηση στην οποία είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημά της, παρά τις προσπάθειες των Σέρβων να επιστρέψουν.

Απόλυτος κυρίαρχος και κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 16 πόντους και 8 ριμπάουντ, αποτελώντας σημείο αναφοράς στη ρακέτα για τους Λιθουανούς. Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Κάρσεν Έντουαρντς, που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 17 πόντους και 4 ασίστ, δίνοντας σημαντικές λύσεις στην επίθεση.

Με τη νίκη αυτή, η Ζαλγκίρις ανέβασε το ρεκόρ της στο 5-4, ενώ η Παρτιζάν υποχώρησε στο 4-5 μετά την ολοκλήρωση της 9ης αγωνιστικής της EuroLeague. Στην επόμενη αγωνιστική, οι Λιθουανοί δοκιμάζονται στην έδρα της Μπεσίκτας (6/11), ενώ η ομάδα του Βελιγραδίου υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (6/11).

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Ζαλγκίρις μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση και με πρωταγωνιστές τους Βαλαντσιούνας και Τουμπέλις κατάφερε να επιβάλει από νωρίς τον ρυθμό της, ανεβάζοντας τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (20-9) στα μέσα της πρώτης περιόδου. Η Παρτιζάν αντέδρασε με τους Χέιζ και Στίβενς, μειώνοντας σε 20-17, ωστόσο οι γηπεδούχοι βρήκαν λύσεις με τον Ακομπούντου, διατηρώντας το προβάδισμά τους και κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο 27-21.

Με τους Βαλαντσιούνας και Στέρλινγκ Μπράουν να δίνουν λύσεις επιθετικά, η Ζαλγκίρις διατήρησε το προβάδισμά της και στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου (33-25). Ωστόσο, ο Λούκα Βιλντόζα ανέλαβε δράση για την Παρτιζάν, η οποία άρχισε σταδιακά να ροκανίζει τη διαφορά και με τη συνδρομή των Τανάσκοβιτς, Τζόουνς και Τόμπσον έφερε το παιχνίδι στα ίσα (34-34). Οι Έβανς και Ουλανόβας έδωσαν ξανά επιθετικές λύσεις στους γηπεδούχους, που ανέκτησαν το προβάδισμα (41-36), με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 44-40.

Η Ζαλγκίρις επέστρεψε από τα αποδυτήρια με το πόδι πατημένο στο γκάζι και με τους Λι και Έντουαρντς να δίνουν λύσεις στην επίθεση, ανέβασε εκ νέου τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (53-43). Η Παρτιζάν προσπάθησε να αντιδράσει με τους Τανάσκοβιτς και Τζόουνς, μειώνοντας σε 53-47, όμως οι γηπεδούχοι είχαν και πάλι τις απαντήσεις. Με τους Βαλαντσιούνας και Μπουτκεβίτσιους να πρωταγωνιστούν, η λιθουανική ομάδα ξέφυγε με 60-49, διατηρώντας τον έλεγχο της αναμέτρησης. Παρά την προσπάθεια των Σέρβων να ρίξουν τη διαφορά κάτω από τους δέκα πόντους, η Ζαλγκίρις κυριάρχησε στα ριμπάουντ, έδειξε μεγαλύτερη συγκέντρωση και ολοκλήρωσε την τρίτη περίοδο στο +12 (69-57).

Οι Βαλαντσιούνας και Γκριγκόνις ανέλαβαν δράση στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, με τη Ζαλγκίρις να διευρύνει το προβάδισμά της στους 16 πόντους (75-59). Ωστόσο, η Παρτιζάν δεν είχε πει την τελευταία της λέξη και με τους Τανάσκοβιτς και Φρανκς μείωσε σε 75-66, ενώ στη συνέχεια οι Τόμπσον και Χέιζ έφεραν τους Σέρβους σε απόσταση τεσσάρων πόντων (77-73). Η Ζαλγκίρις διατήρησε την ψυχραιμία της και με πρωταγωνιστή τον Έντουαρντς ξέφυγε εκ νέου με 81-73. Ο Χέιζ μείωσε σε 81-75, όμως ο Βαλαντσιούνας έδωσε ξανά λύση στους γηπεδούχους (82-75). Ο Βιλντόζα με τρίποντο μείωσε σε 84-78, με τον Τουμπέλις να απαντά από τα 6,75 μ. για το 87-78. Ο Τανάσκοβιτς διαμόρφωσε το 87-80 στα 21 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, με το σκορ να μην αλλάζει μέχρι το φινάλε.

Τα δεκάλεπτα: 27-21,44-40, 69-57, 87-80

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