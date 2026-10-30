Λάσο: «Ο Παναθηναϊκός παραμένει από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη»

Μετά τη νίκη της Αναντολού Εφές απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR, ο Πάμπλο Λάσο τόνισε πως το «τριφύλλι» παραμένει από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη παρά το αρνητικό αποτέλεσμα.

Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Συγχαρητήρια στους παίκτες μου για τη νίκη. Την αξίζαμε, κερδίσαμε και τις τέσσερις περιόδους. Στην πρώτη περίοδο κάναμε εξαιρετική δουλειά, αλλά χάσαμε ελεύθερα jumpers που δουλεύουμε στην προπόνηση. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν διαφορετικό, ξέραμε ότι θα παλέχει ο Παναθηναϊκός. Κρατήσαμε την ψυχραιμία μας παρά την διαφορά, ελέγξαμε το ματς και παίξαμε πολύ καλά στα τελευταία πέντε λεπτά.

Στην αρχή της σεζόν ήταν ξεκάθαρο και για εμένα παραμένει πως ο Παναθηναϊκός είναι από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη. Οι παίκτες και ο προπονητής είναι κορυφαίοι, οπότε ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο ματς για εμάς. Στο τέλος δεν θέλαμε να παίξουμε ο Λάσο εναντίον του Ομπράντοβιτς, ο Σάριτς απέναντι στον Γιαμπουσέλε, θέλαμε να παίξουμε η Εφές απέναντι στον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο ότι η ομάδα μας έπαιξε εξαιρετικά. Αμυντικά και επιθετικά ελέγξαμε πολλές καταστάσεις που είναι δύσκολες απέναντι στους εξαιρετικούς παίκτες που έχουν.

Πριν δύο μέρες απέναντι στην Χάποελ o Πέιν είχε 0 κλεψίματα, 0 ασίστ, 5 λάθη, απόψε είχε 3 κλεψίματα και 8 ασίστ. Νομίζω ότι αυτά τα νούμερα λένε πώς ένας πόιντ γκαρντ μπορεί να επηρεάσει το ματς, γιατί αυτά τα νούμερα ήταν πολύ σημαντικά για εμάς».

Για τις διαφορετικές εμφανίσεις απέναντι σε Χάποελ και Παναθηναϊκό AKTOR: «Είμαστε σε συνέντευξη Τύπου, δεν έχω πολύ χρόνο. Είμαστε ακόμα στον Οκτώβριο, η Χάποελ έχει ακόμα 60 ματς, ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα 60 ματς και η Εφές θα έχει ακόμα 60 ματς. Η Χάποελ θα έχει απουσίες, ο Παναθηναϊκός θα έχει απουσίες και η Εφές θα έχει απουσίες. Είναι γεγονός. Εγώ ως προπονητής πρέπει να είμαι έτοιμος να ξεχάσω όσο πιο γρήγορα μπορώ το προηγούμενο ματς γιατί σε λιγότερο από εβδομάδα θα έχουμε άλλον αγώνα. Το καλό που άκουσα στα αποδυτήρια είναι ότι αυτή η νίκη είναι πολύ σημαντική αλλά έχουμε αγώνα σε τέσσερις μέρες και θα είναι το ίδιο σημαντικός».

Για το αν αυτή η νίκη μπορεί να αποτελέσει σημείο-κλειδί για την σεζόν: «Το εύχομαι. Κάποιες φορές μιλάω πολύ, όταν ρωτάς κάτι τέτοιο, τι να πω; Το εύχομαι».