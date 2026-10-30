Άρης: Νέο BAN από την FIFA λόγω Χιμένεθ

Ακόμη μία ανοιχτή υπόθεση για τους κιτρινόμαυρους, οι οποίοι φορτώνονται με νέο μεταγραφικό ban από την FIFA, το οποίο, αυτή την φορά, έχει να κάνει με τον Μανόλο Χιμένεθ.

Νέο μεταγραφικό ban από την FIFA στον Άρη το οποίο αφορά σε υπόθεση με τον Μανόλο Χιμένεθ.

Ο Ισπανός είχε καταθέσει προσφυγή για οφειλές (100 χιλ. ευρώ) που υπήρχαν προς το πρόσωπό του, με την Ομοσπονδία να επιβάλλει στον Άρη μεταγραφικό BAN για τρία μεταγραφικά παράθυρα, το οποίο φυσικά βρίσκεται ενεργό μέχρι να τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες με τον Ισπανό.

Όπως και στο άλλο BAN, το οποίο εκκρεμεί, αναφορικά με τις 75 χιλ. προς τον Χερμάν Μπούργος, η ΠΑΕ Άρης αναμένεται να τα τακτοποιήσει και τα δύο προς τα τέλη του Δεκέμβρη, ώστε να μπορεί να ενισχυθεί στο χειμερινό μεταγραφικό παράθυρο.

