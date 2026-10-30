AEK: Στο Στο προπονητικό κέντρο της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου της Τσέλσι Παντερμαλής-Τσατάλης (pic)

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ και μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ, Νίκος Παντερμαλής, μαζί με τον διευθυντή επικοινωνίας του συλλόγου, Τάσο Τσατάλη, επισκέφτηκαν τις προπονητικές εγκαταστάσεις της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου της Τσέλσι

Οπως τονίζει ο Νίκος Παντερμαλής, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις από τον Sporting Director της γυναικείας ομάδας της Τσέλσι, Phil Radley, και να συζητήσουν για την οργανωτική δομή, τη φιλοσοφία και τη στρατηγική ανάπτυξης του συλλόγου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι υποδομές, οι ακαδημίες και οι προοπτικές εξέλιξης του γυναικείου ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά όλα όσα ανέφερε σε ανάρτηση του:

Στο πλαίσιο της πρόσφατης παρουσίας μας στο Λονδίνο για τις υποχρεώσεις της ΑΕΚ ATHENS FC στο Champions League, είχαμε την ιδιαίτερη χαρά να επισκεφτούμε, μαζί με τον συνεργάτη Τάσο Τσατάλη Tasos Tsatalis τις προπονητικές εγκαταστάσεις της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου της Chelsea FC Women .

Εκεί μας υποδέχθηκε ο Sporting Director της Chelsea Women, Phil Radley, ο οποίος μας ξενάγησε στις εγκαταστάσεις και μοιράστηκε μαζί μας τη φιλοσοφία, την οργανωτική δομή και τη στρατηγική ανάπτυξης που ακολουθεί ο σύλλογος στο γυναικείο ποδόσφαιρο.

Είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για τις σύγχρονες προκλήσεις του αθλήματος, τη σημασία της επένδυσης στις υποδομές, την ανάπτυξη των ακαδημιών και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και βιώσιμου μοντέλου λειτουργίας.

Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός γυναικείου ποδοσφαίρου που θα ανταποκρίνεται ολοένα περισσότερο στα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Θερμές ευχαριστίες στον Phil Radley και στην Chelsea FC Women για την εξαιρετική φιλοξενία και την ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων.