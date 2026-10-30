Η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού: Λάθη και τραγικό βράδυ, σε καλύτερη μοίρα Ναν και Χέιζ

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O Παναθηναϊκός πλήρωσε τα λάθη και την κακή εμφάνισή του στην Πόλη και γνώρισε την ήττα από την Εφές. Ξεχώρισαν οι Ναν και Χέιζ-Ντέιβις.

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού:

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης: Αγωνίστηκε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Σιλβέν Φρανσίσκο: Σε πολύ κακό βράδυ επιθετικά κι άστοχος με 1/7 τρίποντα. Είχε 8 πόντους (1/2 διπ., 3/5 βολές), 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη και προβλήματα στην άμυνα. Βαθμός: 2

Μπράνκου Μπάντιο: Και αυτός σε άστοχο βράδυ με 1/4 δίποντα και 1/1 τρίποντο και μόλις 5 πόντους. Είχε επίσης θέματα στην άμυνα κι ακόμα δεν μοιάζει να έχει προσαρμοστεί. Μέτρησε 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Βαθμός: 2

Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις: Ξεχώρισε στο πρώτο ημίχρονο και ήταν αυτός που κρατούσε τον Παναθηναϊκό. Αλλά στην επανάληψη χάθηκε κι αυτός στην κακή εμφάνιση του «τριφυλλιού». Είχε 11 πόντους (1/2 διπ., 2/5 τριπ., 3/3 βολές) και 5 ριμπάουντ. Στο δεύτερο μέρος δεν έπαιξε πολύ. Βαθμός: 6

Τζέριαν Γκραντ: Καλύτερος σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια με 6 πόντους (3/5 διπ., 0/1 τριπ.) και 5 ασίστ, αλλά χωρίς να μπορέσει να κάνει τη διαφορά. Βαθμός: 4

Κέντρικ Ναν: Μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι στο δεύτερο μέρος και πήρε πρωτοβουλίες για να φτάσει ο Παναθηναϊκ΄ςο σε απόσταση βολής, αλλά δεν ήταν αρκετό. Μέτρησε 17 πόντους (4/9 διπ., 2/6 τριπ., 3/3 βολές), 3 ασίστ, 1 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, αλλά και 3 λάθη. Βαθμός: 7

Ματίας Λεσόρ: Άποντος μέχρι την εκκίνηση της τέταρτης περιόδου. Πέτυχε 5 σερί πόντους (2/6 διπ., 1/1 βολή) και βοήθησε με 11 ριμπάουντ (τα 7 επιθετικά). Είχε ακόμα 2 κλεψίματα και 2 λάθη, με προβλήματα στην άμυνα. Βαθμός: 5

Γκέρσον Γιαμπουσέλε: Μέτρησε μόλις ένα κάρφωμα (1/2 διπ.) και είχε κι αυτός πρόβλημα στην άμυνα. Ήταν άστοχος από την περιφέρεια με 0/4 τρίποντα και μέτρησε ακόμα 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη. Βαθμός: 3

Ίζακ Μπόνγκα: Αυτή τη φορά βοήθησε και στην επίθεση με 8 πόντους (1/2 διπ., 2/4 τριπ.), αλλά στην άμυνα δεν ήταν αυτός που μας έχει συνηθίσει. Μέτρησε ακόμα 1 κλέψιμο και 1 λάθος. Βαθμός: 4

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Επιθετικά δεν μπόρεσε να προσφέρει κάτι και είχε μόλις 2 πόντους με βολές (2/2 βολές, 0/1 διπ., 0/1 τριπ.). Είχε 6 ριμπάουντ, αλλά και 3 λάθη. Βαθμός: 3

Ντίνος Μήτογλου: Δεν κατάφερε να κάνει τη διαφορά στα 8:10 λεπτά που αγωνίστηκε. Είχε 4 πόντους (2/2 διπ.) και 1 λάθος, με προβλήματα στην άμυνα. Βαθμός: 2

Μουσταφά Φαλ: Πάτησε παρκέ για 4:47 λεπτά με την Εφές να τον χτυπάει στα πόδια. Δεν σκόραρε και δεν πήρε προσπάθεια και είχε μόλις 1 ριμπάουντ. Βαθμός: 1