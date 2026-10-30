Οι τηλεοπτικές και διαδικτυακές μεταδόσεις των επόμενων ημερών

Στην Elite League, σήμερα στις 17.00 η Interplast Κομοτηνή θα παίξει με αντίπαλο την Kerakoll ΑΓΕΧ, αγώνας ο οποίος θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2. Το κρατικό κανάλι τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου, θα μεταδώσει και την αναμέτρηση Evertech Παπάγου-Πανιώνιος Cosmorama Travel στις 20.00, με την οποία θα ολοκληρωθεί η 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις θα μεταδοθούν μέσω live streaming από το κανάλι YouTube της ΕΟΚ.
Στην Allwyn Women’s Basketball League 1, το αυριανό (31/10) ντέρμπι των «αιωνίων» Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στα Καμίνια κυριαρχεί στην 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας των γυναικών. Το τζάμπολ θα γίνει στις 14.30 και η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από ΜΕGA News. Οι υπόλοιποι αγώνες θα μεταδοθούν μέσω live streaming από το κανάλι YouTube της ΕΟΚ.
Αναλυτικά οι τηλεοπτικές και διαδικτυακές μεταδόσεις:
Παρασκευή 30/10/2026
Interplast Κομοτηνή-Kerakoll ΑΓΕΧ, ΕΡΤ 2
Σάββατο 31/10/2026
Αναγέννηση-Λαύριο Αφοί Λιοσάτου, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Πρωτέας Βούλας-Σοφάδες Βίκος Cola, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου-Μέγαρα ΟΝΕΧ, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Πανερυθραϊκός-Κρόνος BC Plasis, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Ψυχικό-Κόροιβος, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Μαχητές Πειραματικό-Αμύντας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Δευτέρα 02/11/2026
Evertech Παπάγου-Πανιώνιος Cosmorama Travel, ΕΡΤ 2
National League 1
Σάββατο 31/10/2026
Πανελευσινιακός-Δάφνη Δαφνίου, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Ιωνικός Νίκαιας-Δάφνη, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Ηλυσιακός-Α.Μ. Ελευσίνας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
ΚΟ Χολαργού-Μίλων, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Δούκας-ΝΟ Σαρωνίδας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Πανελλήνιος-Παλαιό Φάληρο, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Νήαρ Ηστ-Παγκράτι, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Παναχαϊκή-ΕΑ Προμηθέας 2014, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Απόλλων Πατρών Sendo-Έσπερος ΓΣ Λαμίας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Σύλλας Αιδηψού-Αιγάλεω, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Ερμής Αργυρούπολης-ΕΦΑΟ Ζωγράφου, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Αστέρας Αλιβερίου-Εθνικός Διστόμου, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Αχαγιά 82-Σπόρτιγκ, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Γαλάτιστα-Ελευθερούπολη, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Αρετσού Καλαμαριά-Λεύκιππος Ξάνθης, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Πανσερραϊκός-Αναγέννηση Καρδίτσας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Πανόραμα-Πιερικός Αρχέλαος, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Ιωνικός Ιωνίας-Γέφυρα, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
ΚΑΟ Δράμας-ΧΑΝΘ, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Ιόνιος-ΚΑΟΧ Ευρώπη 87, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Allwyn Women’s Basketball League 1
Σάββατο 31/10/2026
Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, MEGA News
Αθηναϊκός Qualco-Κρόνος BC Plasis, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Κυριακή 01/11/2026
ΠΑΣ Γιάννινα-Αμύντας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Πάνθηρες Καβάλας-Πανσερραϊκός Fibran, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Πρωτέας Βούλας-ΠΑΟΚ, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Παναθλητικός-Άρης, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Rising Stars U16
Σάββατο 31/10/2026
1η αγωνιστική
Παναθηναϊκός-Περιστέρι, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Αμύντας-Προμηθέας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Ολυμπιακός-Άρης, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Rising Stars U16-ΧΑΝΘ, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Πρωτέας Βούλας-Πολυαθλητικό Τρικάλων, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Κυριακή 01/11/2026
2η αγωνιστική
Προμηθέας-Παναθηναϊκός, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Περιστέρι-Αμύντας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Άρης-Rising Stars U16, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
ΧΑΝΘ-Ολυμπιακός, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Πολυαθλητικό Τρικάλων-ΑΕΚ, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
ΠΑΟΚ-Πρωτέας Βούλας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Τουρνουά Αιγαίου
Παρασκευή 30/10/2026
Ε.Σ.Κ.Κ. – Τ.Ε. Χίου, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Τ.Ε. Λέσβου- Τ.Ε. Σάμου, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
WΜικτή Αιγαίου 1- WΜικτή Αιγαίου 2 (Κορίτσια), Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Σάββατο 31/10/2026
Τ.Ε. Σάμου- Ε.Σ.Κ.K., Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Τ.Ε. Χίου- Τ.Ε. Λέσβου, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
WΜικτή Αιγαίου 2- WΜικτή Αιγαίου 1 (Kορίτσια), Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Τ.Ε. Χίου- Τ.Ε. Σάμου, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Τ.Ε. Λέσβου- Ε.Σ.Κ.Κ., Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ