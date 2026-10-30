Οι τηλεοπτικές και διαδικτυακές μεταδόσεις των επόμενων ημερών

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Η δράση στα παρκέ συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα με την τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 δύο αναμετρήσεων του πρωταθλήματος της Elite League σήμερα (30/10) και τη Δευτέρα (1/11), και των διαδικτυακών μεταδόσεων από το κανάλι YouTube της ΕΟΚ των αγώνων της Allwyn Women’s Basketball League 1, της National League 1, του τουρνουά Rising Stars U16 και του Τουρνουά Αιγαίου.

Στην Elite League, σήμερα στις 17.00 η Interplast Κομοτηνή θα παίξει με αντίπαλο την Kerakoll ΑΓΕΧ, αγώνας ο οποίος θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2. Το κρατικό κανάλι τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου, θα μεταδώσει και την αναμέτρηση Evertech Παπάγου-Πανιώνιος Cosmorama Travel στις 20.00, με την οποία θα ολοκληρωθεί η 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις θα μεταδοθούν μέσω live streaming από το κανάλι YouTube της ΕΟΚ.

Στην Allwyn Women’s Basketball League 1, το αυριανό (31/10) ντέρμπι των «αιωνίων» Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στα Καμίνια κυριαρχεί στην 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας των γυναικών. Το τζάμπολ θα γίνει στις 14.30 και η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από ΜΕGA News. Οι υπόλοιποι αγώνες θα μεταδοθούν μέσω live streaming από το κανάλι YouTube της ΕΟΚ.

Αναλυτικά οι τηλεοπτικές και διαδικτυακές μεταδόσεις:

Παρασκευή 30/10/2026

Interplast Κομοτηνή-Kerakoll ΑΓΕΧ, ΕΡΤ 2

Σάββατο 31/10/2026

Αναγέννηση-Λαύριο Αφοί Λιοσάτου, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Πρωτέας Βούλας-Σοφάδες Βίκος Cola, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου-Μέγαρα ΟΝΕΧ, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Πανερυθραϊκός-Κρόνος BC Plasis, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Ψυχικό-Κόροιβος, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Μαχητές Πειραματικό-Αμύντας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Δευτέρα 02/11/2026

Evertech Παπάγου-Πανιώνιος Cosmorama Travel, ΕΡΤ 2

National League 1

Σάββατο 31/10/2026

Πανελευσινιακός-Δάφνη Δαφνίου, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Ιωνικός Νίκαιας-Δάφνη, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Ηλυσιακός-Α.Μ. Ελευσίνας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

ΚΟ Χολαργού-Μίλων, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Δούκας-ΝΟ Σαρωνίδας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Πανελλήνιος-Παλαιό Φάληρο, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Νήαρ Ηστ-Παγκράτι, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Παναχαϊκή-ΕΑ Προμηθέας 2014, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Απόλλων Πατρών Sendo-Έσπερος ΓΣ Λαμίας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Σύλλας Αιδηψού-Αιγάλεω, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Ερμής Αργυρούπολης-ΕΦΑΟ Ζωγράφου, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Αστέρας Αλιβερίου-Εθνικός Διστόμου, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Αχαγιά 82-Σπόρτιγκ, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Γαλάτιστα-Ελευθερούπολη, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Αρετσού Καλαμαριά-Λεύκιππος Ξάνθης, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Πανσερραϊκός-Αναγέννηση Καρδίτσας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Πανόραμα-Πιερικός Αρχέλαος, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Ιωνικός Ιωνίας-Γέφυρα, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

ΚΑΟ Δράμας-ΧΑΝΘ, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Ιόνιος-ΚΑΟΧ Ευρώπη 87, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Allwyn Women’s Basketball League 1

Σάββατο 31/10/2026

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, MEGA News

Αθηναϊκός Qualco-Κρόνος BC Plasis, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Κυριακή 01/11/2026

ΠΑΣ Γιάννινα-Αμύντας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Πάνθηρες Καβάλας-Πανσερραϊκός Fibran, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Πρωτέας Βούλας-ΠΑΟΚ, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Παναθλητικός-Άρης, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Rising Stars U16

Σάββατο 31/10/2026

1η αγωνιστική

Παναθηναϊκός-Περιστέρι, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Αμύντας-Προμηθέας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Ολυμπιακός-Άρης, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Rising Stars U16-ΧΑΝΘ, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Πρωτέας Βούλας-Πολυαθλητικό Τρικάλων, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Κυριακή 01/11/2026

2η αγωνιστική

Προμηθέας-Παναθηναϊκός, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Περιστέρι-Αμύντας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Άρης-Rising Stars U16, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

ΧΑΝΘ-Ολυμπιακός, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Πολυαθλητικό Τρικάλων-ΑΕΚ, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

ΠΑΟΚ-Πρωτέας Βούλας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Τουρνουά Αιγαίου

Παρασκευή 30/10/2026

Ε.Σ.Κ.Κ. – Τ.Ε. Χίου, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Τ.Ε. Λέσβου- Τ.Ε. Σάμου, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

WΜικτή Αιγαίου 1- WΜικτή Αιγαίου 2 (Κορίτσια), Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Σάββατο 31/10/2026

Τ.Ε. Σάμου- Ε.Σ.Κ.K., Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Τ.Ε. Χίου- Τ.Ε. Λέσβου, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

WΜικτή Αιγαίου 2- WΜικτή Αιγαίου 1 (Kορίτσια), Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Τ.Ε. Χίου- Τ.Ε. Σάμου, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Τ.Ε. Λέσβου- Ε.Σ.Κ.Κ., Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ