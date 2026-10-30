Κέρδισε την Αρμάνι και βελτίωσε το ρεκόρ του σε 7-2 ο Ολυμπιακός

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Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε τη νίκη απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο (84-78) και έφτασε τις επτά νίκες στην φετινή Euroleague.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 84-78 απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο στην «SUNEL Arena» και έτσι βελτίωσε το ρεκόρ του σε 7-2.

Τώρα ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στο παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα στην «Sunel Arena» στις 6/11 (21:15).