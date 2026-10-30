Με ένα απίστευτο τελευταίο τετράλεπτο και τον Λόνι Ουόκερ να «πετάει φωτιές», η Μπεσίκτας επέστρεψε από το -13 και άλωσε την έδρα της Βίρτους Μπολόνια με 101-103, χάρη σε τρίποντο του Κόνορ Μόργκαν στο τελευταίο δευτερόλεπτο.

Μία απίστευτη ανατροπή ολοκλήρωσε η Μπεσίκτας, η οποία έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό από την έδρα της Βίρτους Μπολόνια, επικρατώντας με 101-103 σε ένα συγκλονιστικό φινάλε. Οι Ιταλοί έδειχναν να κρατούν τη νίκη στα χέρια τους, έχοντας προηγηθεί με 13 πόντους (97-84) μόλις 3:47 πριν από τη λήξη. Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι πραγματοποίησαν μία τρομερή αντεπίθεση, με τον Λόνι Ουόκερ να «πετάει φωτιές» και τον Κόνορ Μόργκαν να γίνεται ο απόλυτος ήρωας της αναμέτρησης, ευστοχώντας σε τρίποντο ένα δευτερόλεπτο πριν από το τέλος.

Με αυτή τη νίκη, η Μπεσίκτας βελτίωσε το ρεκόρ της σε 4-5, ενώ η Βίρτους Μπολόνια υποχώρησε στο 4-5, γνωρίζοντας την τρίτη συνεχόμενη ήττα της στη διοργάνωση. Στην επόμενη αγωνιστική, η τουρκική ομάδα υποδέχεται τη Ζάλγκιρις, ενώ οι Ιταλοί φιλοξενούν την Ντουμπάι.

Απόλυτος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο εκπληκτικός Λόνι Ουόκερ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ, πραγματοποιώντας μία εντυπωσιακή εμφάνιση. Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Σκότι Γουίλμπεκιν, που πρόσθεσε 16 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ καθοριστικός αποδείχθηκε ο Κόνορ Μόργκαν με το νικητήριο τρίποντο.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το πρώτο δεκάλεπτο ήταν απόλυτα ισορροπημένο, με την Μπεσίκτας να προηγείται αρχικά με 5-11 και τη Βίρτους να απαντά, με τις δύο ομάδες να ολοκληρώνουν την περίοδο ισόπαλες (24-24). Στη δεύτερη περίοδο, οι γηπεδούχοι ανέβασαν την απόδοσή τους και πήραν προβάδισμα εννέα πόντων (39-30), με τους φιλοξενούμενους να μειώνουν χάρη στους Ουόκερ και Γουίλμπεκιν. Η Βίρτους ξέφυγε μέχρι και στο +12 (51-39), πριν η Μπεσίκτας περιορίσει τη διαφορά στο 54-47 του ημιχρόνου.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, με τον Ουόκερ να συνεχίζει την εξαιρετική του εμφάνιση και τους Νόουελ και Ντε Τζούλιους να προσφέρουν σημαντικές λύσεις. Η Μπεσίκτας πέρασε μπροστά με 61-64, ωστόσο η Βίρτους αντέδρασε και με τους Ντιούφ και Μουρ προηγήθηκε με 74-68, πριν ο Μπίρσεν διαμορφώσει το 74-70 της περιόδου.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Βίρτους πάτησε γκάζι με τους Καρ και Άλστον, χτίζοντας διαφορά 13 πόντων (97-84), 3:47 πριν από το φινάλε. Η Μπεσίκτας, όμως, αρνήθηκε να παραδοθεί και με τους Μόργκαν, Γουίλμπεκιν και Ουόκερ μείωσε σε 99-94. Ένα καθοριστικό κλέψιμο του Γκέιμπριελ έφερε το καλάθι και φάουλ του Νόουελ για το 99-97, ενώ ο Φρέιζιερ με δύο βολές έκανε το 101-97. Ο Ουόκερ απάντησε με τρίποντο για το 101-100 και ο Μόργκαν, με ένα απίστευτο σουτ πίσω από τα 6,75 μ. στο τελευταίο δευτερόλεπτο, διαμόρφωσε το τελικό 101-103, ολοκληρώνοντας μία μυθική ανατροπή.

Τα δεκάλεπτα: 24-24, 54-47, 74-70, 101-103.

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