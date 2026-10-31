Μπατίστ: «Δεν παίξαμε σαν ομάδα - Θα τα αναλύσουμε όλα για να βελτιωθούμε»

Μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR από την Αρμάνι Μιλάνο ο Μάικ Μπατίστ τόνισε πως οι «πράσινοι» δεν έπαιξαν σαν ομάδα.

Αναλυτικά τα όσα είπε στους «Playmakers»:

«Είχαμε πει στους παίκτες ότι η Εφές θα αντιδράσει και θα παίξει για την τιμή της μετά την βαριά ήττα, το περιμέναμε. Έπρεπε να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι μας, στο πλάνο των προπονητών. Έπρεπε να δουλέψουμε ο ένας για τον άλλον, σαν ομάδα. Δεν το κάναμε επιτρέψαμε εύκολα καλάθια, 15-16 πόντους στην πρώτη περίοδο. Δεν πρέπει να δίνουμε τόσο εύκολους πόντους. Είναι νωρίς στην σεζόν, έχουμε χρόνο να δουλέψουμε και να βγάλουμε τις δυνατότητες των παικτών. Θα αναλύσουμε τι έγινε. Θα βρούμε χρόνο να τα αναλύσουμε όλα για να βελτιωθούμε.

Δεχθήκαμε κρίσιμα σουτ, αν είχαμε παίξει άμυνα και δεν τα είχαμε δεχθεί… Στην επίθεση δεν είχαμε καλές πρώτες και δεύτερες επιλογές. Κάναμε εύκολα λάθη. Θα τα αναλύσουμε όλα αυτά για να μην επαναληφθούν. Είμαστε επαγγελματίες, στο επόμενο ματς θα είμαστε βελτιωμένοι».