Δεν... γεμίζει την SUNEL Arena ο κόσμος του Ολυμπιακού - Το κάλεσμα του Μπαρτζώκα

Για ακόμη μια εντός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού σε αγώνα της Euroleague, ο κόσμος των Πειραιωτών, δεν έδωσε μαζικό παρών στη SUNEL Arean.

Σε ένα γήπεδο που μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 9.000 φιλάθλους, στην αναμέτρηση με την Αναντολού Εφές, βρέθηκαν 5.935 θεατές, ενώ στο ματς με την Αρμάνι Μιλάνο υπήρξε... πτώση.

Συγκεκριμένα, την αναμέτρηση με την ιταλική ομάδα παρακολούθησαν 5.147 θεατές, κάτι που προκάλεσε και την αντίδραση του Γιώργου Μπαρτζώκα, που μετά το τέλος του ματς δήλωσε ότι χρειάζεται την στήριξη του κόσμου.

«Ελπίζω η κρίση μου να μην είναι λάθος, αλλά η ομάδα μας αξίζει να έχει περισσότερο κόσμο. Είμαστε πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης και έχουμε τραυματισμούς. Τα Λιόσια δεν είναι Πειραιάς, αλλά χρειαζόμαστε τους φιλάθλους.

Η δυναμική του κόσμου του Ολυμπιακού είναι τεράστια, αλλά δεν γίνεται να υπάρχει κόσμος μόνο στο τέλος της χρονιάς. Μία έκκληση κάνω, δεν θέλω να κρίνω», ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη Τύπου ο Γιώργος Μπαρτζώκας.