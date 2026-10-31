Ο Αμπρόσοφ σπάει τη σιωπή του: «Μίλησα 12 λεπτά με τον Κορομηλά και μετά έλεγε ότι με πήρε τηλέφωνο κατά λάθος» (vid)

Ο Ουκρανός διαιτητής, Μίκολα Αμπρόσοφ, σπάει τη σιωπή του στο SDNA και τη "Magic Euroleague": «10 χιλιάδες ευρώ για να σφυρίξω Ούνικς στον τελικό του EuroCup, μίλησα με τον Κορομηλά για 11'52'' στο τηλέφωνο».

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις του Μίκολα Αμπρόσοφ, που είχε σφυρίξει στον τελικό του EuroCup το 2021. Ο Ουκρανός ρέφερι μίλησε στην κάμερα του SDNA και αποκάλυψε όλο το χρονικό της υπόθεσης: η προτροπή του Μπόρις Ρίζικ, η συνομιλία με τον Ηλία Κορομηλά, η πρόταση των 10.000 ευρώ και το τηλεφώνημα του Έλληνα διαιτητή.

Ο Αμπρόσοφ εξήγησε μέσα από τη "Magic Euroleague" όλα όσα έγιναν πριν από πέντε χρόνια, την ειδική, ανεξάρτητη έρευνα της διοργανώτριας αρχής, αλλά και τα στοιχεία που κατέθεσε στις ελληνικές αρχές, αναφορικά με το σκάνδαλο του αιώνα στο ελληνικό μπάσκετ.

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