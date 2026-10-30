Μίλερ-ΜακΙντάιρ: «Ο Μοντέρο θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να επιστρέψει γρήγορα - Νιώθω πιο άνετα»

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο μίλησε για την απουσία του Ζαν Μοντέρο αλλά και για τη δική του εμφάνιση.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στους «PlayMakers»:

Για το αν η έξτρα προσπάθεια στην άμυνα έκανε την διαφορά: «Ναι. Και στο δεύτερο ημίχρονο δεν παίξαμε στο επίπεδο που μπορούσαμε. Πρέπει να παίξουμε καλύτερα αμυντικά και να κάνουμε πιο εύκολα τα ματς για εμάς. Έχουμε κερδίσει εύκολα όλα τα ματς, 1-2 έχουν κριθεί στο τέλος. Πρέπει να κάνουμε την ζωή μας πιο εύκολη».

Για την εμφάνισή του: «Νιώθω πιο άνετα. Είναι σχεδόν Νοέμβριος, είναι μεγάλη σεζόν. Οι παίκτες παίρνουν μπροστά σε διαφορετικέ στιγμές. Πρέπει να παίζουμε καλά μέχρι να επιστρέψουν οι Φουρνιέ και Μοντέρο. Ελπίζω να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε».

Για τον Μοντέρο: «Του ευχόμαστε περαστικά. Είναι τρομερά ταλαντούχος. Είναι ατυχία. Το κατάλαβε νωρίς και θα κάνει ό,τι πρέπει για να επιστρέψει όσο πιο γρήγορα γίνεται».