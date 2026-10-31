Βεζένκοφ: «Ιδιαίτερο ότι έγινα ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού»

Μετά την επικράτηση του Ολυμπιακού απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο, ο Σάσα Βεζένκοφ σχολίασε το γεγονός ότι έγινε ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού στην Euroelague.

Αναλυτικά τα όσα είπε στους «PlayMakers»:

Για το τι έκανε την διαφορά: «Σημαντικό το 2/2. Όλες οι ομάδες έχουν απουσίες, απλά σε εμάς έτυχαν στις ίδιες θέσεις. Έχουμε παιδιά που έκαναν το βήμα μπροστά, έπαιξαν παραπάνω, έδωσαν ενέργεια. Το πιο σημαντικό είναι η νίκη. Με τόσα ταξίδια δεν έχουμε τον χρόνο να δουλέψουμε και μπορεί να ακούγεται κλισέ αλλά χρειαζόμαστε προπονήσεις. Τα καταφέραμε καλά και στα δύο παιχνίδια».

Για το τι πρέπει να κάνουν λόγω των απουσιών: «Όταν σου λείπει τόση δημιουργία και ταλέντο στην επίθεση πρέπει να γίνεις πιο σκληρός, ομαδικός, να κάνεις κάτι που δεν έχεις συνηθίσει. Όλα ξεκινάνε από την άμυνα, το ριμπάουντ και κάναμε καλή δουλειά».

Για τον Πλώτα: «Όλοι λέμε ότι δεν υπάρχουν παιδιά και παραγωγή παιδιών που μπορεί να είναι έτσι αλλά όταν βλέπεις ένα Ελληνόπουλο να τα δίνει όλα, ο κόσμος το χαίρεται διπλά. Να είναι ο εαυτός του, να δίνει το 100% και να αρπάζει κάθε ευκαιρία. Θα κάνει και λάθη, μόνο έτσι πας μπροστά. Πολλή δουλειά».

Για την «SUNEL Arena»: «Είναι αρκετά περίεργο. Προσπαθούμε να το νιώσουμε σπίτι μας. Υπάρχουν διαφορές από το ΣΕΦ, θα το συνηθίσουμε».

Για τον Μοντέρο: «Δεν το περιμέναμε. Το πιο σημαντικό να γίνει καλά. Αυτό ευχόμαστε και σε όλα τα παιδιά, όχι μόνο στην ομάδα μας. Να υπάρχει υγεία, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι το ρίσκο της δουλειάς προφανώς, αλλά υγεία πάνω από όλα».

Για το ότι έγινε πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στην Euroleague: «Είναι ιδιαίτερο. Όταν ξεκινούσα από την Κύπρο να παίζω ούτε που το σκεφτόμουν. Πάνω από όλα η ομάδα, αλλά όταν παίρνεις μια πρωτιά σε έναν ιστορικό σύλλογο είναι κάτι ωραίο».