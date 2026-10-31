Επέστρεψε στις νίκες η Σπόρτινγκ - Μπήκε ως αλλαγή ο Ιωαννίδης

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Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας εκτός έδρας της Κάζα Πία με 0-2.

Στην αναμέτρηση δεν ξεκίνησαν οι δύο Έλληνα, Φώτης Ιωαννίδης και Γιώργος Βαγιαννίδης, με τον διεθνή επιθετικό να περνάει στο ματς ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν από νωρίς το προβάδισμα, καθώς στο 13ο λεπτό ο Πέδρο Λίμα βρήκε δίχτυα, έπειτα από ασίστ του Φρεσνέδα, με το 0-1 να μένει μέχρι το τέλος του ημιχρόνου.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις και συγκεκριμένα, στο 90'+4' ο Κατάμο αξιοποίησε τη δεύτερη ασίστ του Φρεσνέδα και έγραψε το 2-0, «σφραγίζοντας» το τρίποντο για την Σπόρτινγκ.

