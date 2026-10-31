Γιαννακόπουλος: «Είναι δυνατόν να ασχοληθώ με μία ήττα όταν διακυβεύεται η ακεραιότητα του αθλήματος;»

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έκανε νέες αναρτήσεις στα social media, εστιάζοντας στις ραγδαίες εξελίξεις που τρέχουν στο ελληνικό μπάσκετ.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Διαβάζω από πολλούς, μάλλον Ολυμπιακούς, ότι εγώ λέει προσπαθώ να αποπροσανατολίσω από την ήττα. Μα είναι δυνατόν να ασχοληθώ με μία ήττα όταν διακυβεύεται η ακεραιότητα του αθλήματος;



Όταν για πρώτη φορά στην ιστορία υπάρχουν δεδομένα, καταθέσεις, εισαγγελικές έρευνες και άνθρωποι στη φυλακή; Κάποτε απλά με άναρθρες κραυγές σηκώθηκαν άλλοι και πήγαν στην Α2, χωρίς να υπάρχει τίποτα. Και εμείς τώρα που γίνονται αυτά, θα αφήσουμε να πάει η κουβέντα οπουδήποτε αλλού από τα όσα γίνονται για να καθαρίσει το μπάσκετ, για μία ήττα;



Ποιος, εγώ, που μιλάω μόνο μετά από ήττες; Δεν μιλάω ποτέ μετά από νίκες, δεν έχω τέτοιες ανάγκες. Ούτε Κύπελλα δεν σηκώνω. Άλλοι τρέχουν και τα παίρνουν από τα χέρια του αρχηγού, γιατί έχουν ανάγκη διαφορετική από εμένα. Όποιος θέλει να τραβήξει το σχοινί ας το κάνει»