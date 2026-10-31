Αδιανόητη ατυχία για Θάντερ: Χάνουν και τον Χόλμγκρεν για δύο μήνες!

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Αδιανόητη κακοδαιμονία πλήττει τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, που στο ξεκίνημα της σεζόν έχουν χάσει ήδη τρία σημαντικά γρανάζια τους με σοβαρά προβλήματα τραυματισμού!

Μετά τον Τζέιλεν Ουίλιαμς που θα χάσει ολόκληρη την σεζόν και τον Κεσόν Ουάλας, που θα μείνει εκτός δράσης για το μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν, οι Θάντερ χάνουν με τραυματισμό και τον Τσετ Χόλμγκρεν.

Ο νεαρός σέντερ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ αντιμετωπίζει πρόβλημα στον τένοντα και θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης για 8-10 εβδομάδες, χωρίς να χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου!

Πλέον, ο προπονητής των Θάντερ, Μαρκ Ντάινο καλείται να διαχειριστεί τις σημαντικές απουσίες και να διατηρήσει ανταγωνιστική την ομάδα του, γύρω από τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ.