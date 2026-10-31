Σα να ήταν τελικός: Οι Σίξερς πήραν την ματσάρα κόντρα στους Νικς!

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Σε μια απίστευτη ντερμπάρα, οι Φιλαδέλφεια 76ερς έκαμψαν την αντίσταση των Νιου Γιορκ Νικς, επικρατώντας με 98-93, στην πρεμιέρα του NBA Cup.

Οι Σίξερς μπήκαν καλύτερα στην αναμέτρηση, αφού προηγήθηκαν με 21-29 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ με επί μέρους 23-24 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, έκλεισαν το ημίχρονο στο +9 (53-44).

Οι Νικς, όμως αρνήθηκαν να καταθέσουν τα «όπλα», αφού κρατήθηκαν στο ματς στην τρίτη περίοδο, εξαπολύοντας την μεγάλη αντεπίθεση τους στην τελευταία περίοδο της αναμέτρησης.

Οι Νεοϋροκέζοι κατάφεραν να ροκανίσουν την διαφορά, μετατρέποντας το φινάλε του αγώνα σε θρίλερ, όμως η αστοχία του Μπράνσον σε κρίσιμες κατοχές και η ποιότητα του Λεμπρόν Τζέιμς έγειραν την πλάστιγγα υπέρ των Σίξερς.

Έτσι, η ομάδα από την Φιλαδέλφεια έκανε το 2/2 κόντρα στους περσινούς πρωταθλητές του NBA, κάνοντας ιδανική πρεμιέρα στην φάση των ομίλων του NBA Cup.

O Λεμπρόν Τζέιμς με 20 πόντους, 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Σίξερς, με τον Καρλ-Άντονι Τάουνς να ξεχωρίζει για τους Νικς, έχοντας 22 πόντους, 12 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης