Οι Χιτ «διέλυσαν» τους Πέισερς με show του... τριπλού Γιάννη

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Με τον Έλληνα σούπερ σταρ να κάνει «όργια», οι Μαϊάμι Χιτ έστησαν πάρτι κόντρα στους Ιντιάνα Πέισερς, επικρατώντας με 145-125.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν μαγικός καταγράφοντας ένα γεμάτο triple double, με 31 πόντους, 17 ριμπάουντ, 10 ασίστ και 1 μπλοκ σε 30 λεπτά συμμετοχής, έχοντας 12/16 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 4/6 βολές.

Το ματς

Οι Χιτ μπήκαν μουδιασμένα στο ματς, επιτρέποντας στους Πέισερς, να προηγηθούν με 42-36 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως στη συνέχεια το Μαϊάμι ανέβεσε κατακόρυφα την απόδοσή τους.

Με επί μέρους 32-19 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, οι Χιτ πήραν τα ηνία του αγώνα, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο, έχοντας προβάδισμα εφτά πόντων (68-61), συνεχίζοντας με τον ίδιο ρυθμό και μετά την ανάπαυλα.

Οι Χιτ έκαναν επί μέρους 35-27 στο τρίτο δωδεκάλεπτο, «καθαρίζοντας» ουσιαστικά την αναμέτρηση, έχοντας εκτοξεύσει την διαφορά σε διψήφια επίπεδα (103-88), χωρίς να ρίξουν καθόλου ρυθμό.

Στην τελευταία περίοδο οι Χιτ αφού... σιγούρεψαν τη νίκη, ανάγκασαν τον Έρικ Σποέλστρα να αποσύρει τους βασικούς, δίνοντας την ευκαιρία στην second unit του Μαϊάμι να πάρει χρόνο συμμετοχής.

Έτσι, οι Χιτ πανηγύρισαν την δεύτερη νίκη τους την φετινή σεζόν και πρώτη για την φάση των ομίλων του NBA Cup, πραγματοποιώντας μια πειστική εμφάνιση απέναντι στους Ιντιάνα Πέισερς.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης