Περίπατος για Σέλτικς και Πίστονς

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Ιδανική εκκίνηση στην φάση των ομίλων του NBA Cup έκαναν οι Μπόστον Σέλτικς που επικράτησαν των Σικάγο Μπουλς με125-111, ενώ εύκολο βράδυ είχαν και οι Πίστονς κόντρα στους Νετς (110-94).

Στην Βοστώνη, οι «Κέλτες» υποδέχθηκαν τους Μπουλς, με τους γηπεδούχους να στήνουν πάρτι, φτάνοντας με μεγάλη άνεση στην επικράτηση, για το 4-1 στη σεζόν και 1-0 στο NBA Cup.

Ο Τζέισον Τέιτουμ με 26 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Κέιλεμπ Ουίλσον να ξεχωρίζει για τους Μπουλς, έχοντας 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

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Στο Μπρούκλιν, οι Νετς φιλοξένησαν τους Πίστονς, που κυριάρχησαν από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, παίρνοντας με άνεση το διπλό για να κάνουν ιδανική πρεμιέρα στους ομίλους του NBA Cup.

Ο Ντάνκαν Ρόμπινσον με 17 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Πίστονς, με τον Μο Βάγκνερ να ξεχωρίζει για τους Νετς, με 16 πόντους, 8 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

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