Επιβλητικοί Τίμπεργουλβς κόντρα στους Κλίπερς

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Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς με επιβλητική εμφάνιση επικράτησαν των Λος Άντζελες Κλίπερς με 127-101.

Οι γηπεδούχοι πήραν από την αρχή τα ηνία της αναμέτρησης και γρήγορα πήραν διψήφια διαφορά, κυριαρχώντας και στα τέσσερα δωδεκάλεπτα της αναμέτρησης απέναντι στους Κλίπερς.

Έτσι, οι «Λύκοι» επέστρεψαν στα νικηφόρα αποτελέσματα, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 4-2 (1-0 στο Κύπελλο), ενώ αντίθετα οι Κλίπερς έπεσαν στο 1-4, συνεχίζοντας τις κακές εμφανίσεις.

Ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς με 23 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Τίμπεργουλβς, με τον Ντάριους Γκάρλαντ να ξεχωρίζει για τους Κλίπερς έχοντας 24 πόντους και 5 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης