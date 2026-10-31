Οι Μάβερικς πήραν το ντέρμπι του Τέξας με ανατροπή

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Οι Ντάλας Μάβερικς έκαναν τρομερό comeback στην τέταρτη περίοδο του ντέρμπι με τους Χιούστον Ρόκετς, επικρατώντας με 116-111.

Οι Μάβερικς ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στο ματς, κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο, προηγούμενοι με 27-20, όμως οι Ρόκετς βρήκαν απαντήσεις στη συνέχεια και με επί μέρους 31-17, πήγαν στο ημίχρονο με προβάδισμα πέντε εφτά πόντων (51-44).

Οι Ρόκετς ήταν ανώτεροι και στην τρίτη περίοδο, ανεβάζοντας την διαφορά στο +8 (84-76), όμως οι Μάβερικς, εξαπέλυσαν την μεγάλη αντεπίθεσή τους στην τελευταία περίοδο, με τον Κάιρι Ίρβινγκ να αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο.

Το Ντάλας έκανε επί μέρους 40-27 στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, φτάνοντας στην ανατροπή για να πανηγυρίσουν μια νίκη statement ενόψει της συνέχειας, αναγκάζοντας τους Ρόκετς στην πρώτη τους ήττα την φετινή σεζόν.

Ο Kάιρι Ίρβινγκ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 35 πόντους, 4 ριμπάουντ και 9 ασίστ, με τον Κέβιν Ντουράντ να ξεχωρίζει για τους Χιούστον Ρόκετς, με 28 πόντους, 5 ριμπάουντ και μόλις 1 ασίστ.

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