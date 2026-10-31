Ο μοναδικός Έλληνας που ψήφισε για την Χρυσή Μπάλα άφησε εκτός δεκάδας τον Μπαπέ!

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Γνωστές έγιναν οι ψήφοι των δημοσιογράφων για την Χρυσή Μπάλα, με την Ελλάδα να έχει μόνο έναν εκπρόσωπο, που επέλεξε να αφήσει εκτός της τελικής δεκάδας τον Κιλιάν Μπαπέ.