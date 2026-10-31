Ο μοναδικός Έλληνας που ψήφισε για την Χρυσή Μπάλα άφησε εκτός δεκάδας τον Μπαπέ!

Ο δημοσιογράφος που ψήφισε ήταν ο αντιπρόεδρος του ΠΣΑΤ, Μάνος Ταραμόπουλος, που σαν πρώτη επιλογή είχε τον Χβίτσα Κβαρατσχέλια, τον Ρόντρι στην 2η θέση και τον Γουίλιαμ Πάτσο στην 3η.
Αναλυτικά οι επιλογές του Σταραμόπουλου
1. Κβαρατσκέλια
2. Ρόδρι
3. Πάτσο
4. Κουκουρέγια
5. Νέβες
6. Ολίσε
7. Κέιν
8. Γκάμπριελ
9. Μαρκίνιος
10. Ράις
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