Χαμόγελα και στη Σερβία για τον Γιόβιτς - «Θα δώσει λύσεις»

Για την καλή πορεία του Λούκα Γιόβιτς με την ΑΕΚ χαίρονται και στη Σερβία, ενόψει των αγώνων του Nations League.

Οι καλές εμφανίσεις του Λούκα Γιόβιτς με την ΑΕΚ έχουν αντίκτυπο και στη Σερβία, καθώς τον παρακολουθούν στενά, ενόψει των νέων υποχρεώσεων της εθνικής τους ομάδας.

Φέτος ο 28χρονος φορ μέχρι τώρα σε 14 παιχνίδια με την ΑΕΚ έχει σημειώσει 7 γκολ και έχει δώσει μία ασίστ. Αφορμή για τους Σέρβους να γράψουν για τον Γιόβιτς στάθηκε η ανάδειξή του σε κορυφαίο ποδοσφαιριστή της Super League για τον Σεπτέμβριο, με το σερβικό μέσο vivatsport.rs να τονίζει ότι επικράτησε με μεγάλη διαφορά στην ψηφοφορία των φιλάθλων, συγκεντρώνοντας το 61%.

«Βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα ο Γιόβιτς», αναφέρεται χαρακτηριστικά, ενόψει και των αγώνων της εθνικής τους τον Νοέμβρη με Γερμανία και Ελλάδα, συμπληρώνοντας ότι «θα δώσει λύσεις».