Χαμόγελα και στη Σερβία για τον Γιόβιτς - «Θα δώσει λύσεις»

Οι καλές εμφανίσεις του Λούκα Γιόβιτς με την ΑΕΚ έχουν αντίκτυπο και στη Σερβία, καθώς τον παρακολουθούν στενά, ενόψει των νέων υποχρεώσεων της εθνικής τους ομάδας.
Φέτος ο 28χρονος φορ μέχρι τώρα σε 14 παιχνίδια με την ΑΕΚ έχει σημειώσει 7 γκολ και έχει δώσει μία ασίστ. Αφορμή για τους Σέρβους να γράψουν για τον Γιόβιτς στάθηκε η ανάδειξή του σε κορυφαίο ποδοσφαιριστή της Super League για τον Σεπτέμβριο, με το σερβικό μέσο vivatsport.rs να τονίζει ότι επικράτησε με μεγάλη διαφορά στην ψηφοφορία των φιλάθλων, συγκεντρώνοντας το 61%.
«Βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα ο Γιόβιτς», αναφέρεται χαρακτηριστικά, ενόψει και των αγώνων της εθνικής τους τον Νοέμβρη με Γερμανία και Ελλάδα, συμπληρώνοντας ότι «θα δώσει λύσεις».