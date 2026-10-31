Αήττητη συνεχίζει στη Serie A η Ρόμα, χωρίς νίκη η Μάλαγα στη LaLiga

Η Ουντινέζε της μιας νίκης σε εννέα αγωνιστικές υποδέχεται την αήττητη Ρόμα, η οποία έχει και τη δεύτερη καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος. Στην Ισπανία, η 4η Μπέτις φιλοξενεί την τελευταία και μοναδική ομάδα χωρίς νίκη, τη Μάλαγα.

Τα 6/8 τελευταία παιχνίδια της Ουντινέζε με τη Ρόμα έληξαν με Over 2,5 και μοιρασμένη είναι η παράδοση στα 5 τελευταία στο Ούντινε (2-1-2).

Μετά από 6 διαδοχικές ήττες, η Ουντινέζε σταμάτησε το αρνητικό σερί στην Πάρμα, φεύγοντας με τη λευκή ισοπαλία. Όπως και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια της, έτσι και σε αυτό δεν κατάφερε να σκοράρει. Στο 69’ η αντίπαλος αστόχησε σε πέναλτι. Λίγο νωρίτερα είχε αποχωρήσει με τραυματισμό ο αμυντικός Μπέρτολα, ο οποίος όμως προλαβαίνει σήμερα. Τρίτο σερί ματς χάνουν οι μπακ Σαλό και Τζανόλι. Η Ρόμα επιβλήθηκε με 4-2 της Κάλιαρι, από την οποία βρέθηκε να χάνει στο 10’. Στο 21’ το είχε γυρίσει, για να δεχτεί την ισοφάριση στο 81’. Όμως, με γκολ του νεαρού Πορτογάλου μέσου Μόρα και του παρόντα στο Μουντιάλ με την Ολλανδία, Μάλεν -αμφότεροι αγωνίστηκαν ως αλλαγή- η ομάδα του 68χρονου Γκασπερίνι πήρε τη νίκη. Ήταν το τρίτο διαδοχικό της Over 3,5 και το 4ο στα 5 πιο πρόσφατα. Την Τρίτη θα παίξει στο «Ολντ Τράφορντ» με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Λείπει ξανά ο μεσοεπιθετικός Ντιμπάλα. Η Ουντινέζε δεν σκοράρει εύκολα και η Ρόμα απλά θέλει τους τρεις βαθμούς από το ματς, με τον περιορισμό στο σκορ να αυξάνει τις αποδόσεις.

Πολύ καλά εξελίσσεται μέχρι στιγμής η σεζόν για την Μπέτις. Βρίσκεται στην πρώτη τετράδα του βαθμολογικού πίνακα στη LaLiga, ενώ στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ μετράει 3 νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές, απέναντι σε Λιλ, Πόρτο και Φέγενορντ. Στο τελευταίο παιχνίδι της έμεινε στο 0-0 στην έδρα της Θέλτα. Έχει 4 νίκες και μια ήττα στην έδρα της, το 2-5 από την Μπαρτσελόνα. Την Τετάρτη θα αγωνιστεί στη Γερμανία με την Ντόρτμουντ. Ξανά εκτός ο Κολομβιανός επιθετικός Ερνάντεθ (3 γκολ). Έπειτα από 7 περιόδους στη Β’ και μία στη Γ’, η Μάλαγα επέστρεψε φέτος στη LaLiga, αλλά ακόμα ψάχνει την πρώτη νίκη της (0-5-5 με 7-19 τέρματα). Την Τρίτη επιβλήθηκε με 3-0 εκτός έδρας της Αλκαθάρ και συνεχίζει στο Κύπελλο. Από την Μπέτις μετράει 4 σερί ήττες, όλες πριν το 2018, αλλά την νίκησε πέρσι 3-1 σε φιλικό. Για τρίτο διαδοχικό ματς θα λείψει ο επιθετικός Μουνιόθ.

Η Μπέτις βαδίζει σε σταθερά επιτυχημένα μονοπάτια, την ώρα που η Μάλαγα ψάχνει την πρώτη επιτυχία της στην κατηγορία. Πιθανή η νίκη της φαβορί Μπέτις, αλλά με περιορισμένο σκορ.

594. ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ - ΡΟΜΑ 2&U 3,5 2,52

607. ΜΠΕΤΙΣ - ΜΑΛΑΓΑ 1&U 3,5 2,25