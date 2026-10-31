Κάλεσμα του Ολυμπιακού στους οπαδούς για το ματς με το Περιστέρι Betsson: «Ετοιμάσου για μία ξεχωριστή εμπειρία»

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Ο Ολυμπιακός κάλεσε τους οπαδούς του να κλείσουν το εισιτήριό τους για το ματς με το Περιστέρι Betsson, ενώ θα υπάρχουν και διάφορες δράσεις, δώρα και εκπλήξεις πριν το τζάμπολ.

Αναλυτικά:

«Τα Σαββατοκύριακα αποκτούν νέο νόημα στη Sunel Arena, μετατρέποντας τις ημέρες των αγώνων σε μια μοναδική γιορτή για την οικογενειακή και την κοινωνική κερκίδα!

Αυτήν την Κυριακή στον πρώτο εντός έδρας αγώνα μας με αντίπαλο το Περιστέρι στα «FUNDAY FAMILY GAMES», μικροί και μεγάλοι φίλαθλοι καλούνται να ζήσουν την εμπειρία και να διασκεδάσουν πριν από το αγωνιστικό θέαμα.

Οι θύρες της Sunel Arena θα ανοίγουν 2 ώρες πριν από το τζάμπολ, υποδεχόμενες το κοινό στις κεντρικές εισόδους με διαδραστικές δράσεις, δώρα και εκπλήξεις από τους χορηγούς μας.

Οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στις ειδικά διαμορφωμένες ζώνες των θυρών και να συμμετάσχουν σε ποικίλες δραστηριότητες:

ΘΥΡΑ D – «Η αλήθεια είναι» by ARRENA : Διαδραστικό εκπαιδευτικό παιχνίδι.

ΘΥΡΑ Α – «BUZZER BEATER» by EKO : Δοκιμάστε τις ικανότητές σας στα σουτάκια και διεκδικήστε μοναδικά δώρα.

ΘΥΡΑ C – FUN CORNER / Η αγαπημένη γωνιά των παιδιών με:

Robochess: Σκάκι με ρομπότ για μικρούς και μεγάλους λάτρεις της τεχνολογίας.

Facepainting / Μπαλονοκατασκευές / Ζωγραφική : Χρώμα και χαμόγελα για τους μικρούς μας φίλους.

Δηλώσεις Συμμετοχής & Ειδικές Εκδηλώσεις

Θέλετε να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό του ημιχρόνου, να γιορτάσετε τα γενέθλιά σας στο γήπεδο ή να συμμετάσχετε σε άλλες παράλληλες δράσεις;

Η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανοίγει αυτό το Σάββατο και θα μπορείτε να την βρείτε στο FANS CORNER - Fun Entertainment.



Συμπληρώστε την σχετική φόρμα συμμετοχής και διαβάστε τις οδηγίες για να εξασφαλίσετε τη θέση σας στις εκπλήξεις του αγώνα!



Σας περιμένουμε όλους στη Sunel Arena για να συνδυάσουμε την αγάπη μας για το μπάσκετ με την απόλυτη οικογενειακή ψυχαγωγία!».