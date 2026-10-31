Ο ΠΑΟΚ έλυσε τον «γρίφο» που του έβαλε ο Αστέρας (1-0) και με MVP τον Γραββάνη σημείωσε την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στη Super League Κ19, λίγο πριν υποδεχθεί στην Τούμπα τη Ζρίνσκι (4/11 15:30).

Στην (πολύ) βροχερή Σουρωτή, η Κ19 του ΠΑΟΚ υποδέχτηκε την αντίστοιχη του Αστέρα AKTOR, θέλοντας να συνεχίσει το νικηφόρο της σερί, αφού προερχόταν από τέσσερις συνεχόμενες νίκες. Όλα αυτά, ανάμεσα από ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, καθώς την Τετάρτη αγωνίστηκε στη Βοσνία, ενώ την προσεχή εβδομάδα (4/11 15:30) θα παίξει στην Τούμπα απέναντι στη Ζρίνσκι.

Με πολλές αλλαγές και εκτεταμένο ροτέισον οι ασπρόμαυροι, στα πρώτα λεπτά έψαχναν να βρουν τα πατήματά τους, απέναντι στους Αρκάδες, οι οποίοι πίεζαν ψηλά, προσπαθώντας να κερδίσουν μπάλες. Παρ' όλα αυτά, περιορίστηκαν αρκετά αμυντικά, με τις επιθετικές ενέργειες των φιλοξενούμενων να είναι ελάχιστες στα πρώτα 45 λεπτά.

Αντίθετα, όσο περνούσε η ώρα, οι γηπεδούχοι ανέβαζαν στροφές, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Κρομμύδα-Γραββάνη. Στο 9' ο Κρομμύδας από κοντά δεν κατάφερε να σκοράρει, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα η κεφαλιά του Γραββάνη πέρασε ελάχιστα άουτ.

Ο Τοπαλίδης πήρε... σκυτάλη στις ευκαιρίες, αλλά στο 17' με διαγώνιο σουτ δεν κατάφερε να χριστεί σκόρερ, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται με το δύσκολο τετ α τετ του Γραββάνη, στο οποίο είπε «όχι» ο τερματοφύλακας των Αρκάδων, ενώ στο 31' ο Ματέρα με τρομερό σουτ λίγο έλειψε να ανοίξει το σκορ. Ημίχρονο χωρίς σκορ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη με τη βροχή να δυναμώνει όλο και περισσότερο...

Ο ΠΑΟΚ μπήκε με το πόδι πατημένο στο γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο, ασκώντας ασφυκτική πίεση στον Αστέρα AKTOR και δημιουργώντας τη μία ευκαιρία μετά την άλλη, με τον Γραββάνη να αποτελεί τον μεγάλο πρωταγωνιστή για τον Δικέφαλο.

Μόλις στο 50ό λεπτό, ο νεαρός επιθετικός απείλησε με κεφαλιά, όμως ο τερματοφύλακας των Αρκάδων απομάκρυνε, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Γραββάνης βρέθηκε σε θέση τετ α τετ από διαγώνια θέση, με τον Κριαρά να του λέει ξανά «όχι».

Η πίεση των «ασπρόμαυρων» συνεχίστηκε, με τον Γραββάνη να χάνει ακόμη μία μεγάλη ευκαιρία στο 58', όταν ο Κριαράς απέκρουσε την προσπάθειά του από κοντινή απόσταση.

Στο 64ο λεπτό, ο επιθετικός του ΠΑΟΚ στάθηκε άτυχος, καθώς η κεφαλιά του σταμάτησε στο δοκάρι, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Κριαράς επενέβη ξανά, κρατώντας όρθια την ομάδα του.

Τελικά, η λύση ήρθε στο 75ο λεπτό, όταν ο Νέτο βρήκε με πάσα τον Γραββάνη, ο οποίος αυτή τη φορά κατάφερε να νικήσει τον Κριαρά, γράφοντας το 1-0 και δίνοντας το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ.

Το 1-0 παρέμεινε μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, καθώς οι Αρκάδες δεν μπορούσαν να φέρουν αντίδραση. Δύσκολη αλλά πολύτιμη νίκη για την ομάδα του Ομάρ Ελ Καντουρί -η πέμπτη συνεχόμενη- λίγο πριν υποδεχθεί τη Ζρίνσκι στην Τούμπα (4/11 15:30).

Με το νέο τρίποντο, οι ασπρόμαυροι έφτασαν τους 16 βαθμούς μετά από οκτώ αγωνιστικές. Στο -2 ο ΠΑΟΚ από ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, οι οποίοι μονομαχούν σήμερα, με την Ένωση να έχει και ένα ακόμα παιχνίδι λιγότερο.