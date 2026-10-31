Παναθηναϊκός: Πάνοπλος για το ντέρμπι με την ΑΕΚ

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Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το κυριακάτικο ντέρμπι με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν υπολογίζει στον τραυματία Ουναΐ και τον ανέτοιμο Κρίστιανσεν, ενώ στην αποστολή βρίσκονται 24 παίκτες.

Στόχος είναι η νίκη με την οποία θα εδραιωθεί το Τριφύλλι στην κορυφή, έχοντας ευκολότερο πρόγραμμα στη συνέχεια από τους αντιπάλους του.

Το πρόγραμμα προπόνησης άρχισε με προθέρμανση και συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας, παιχνίδι σε μικρούς χώρους, τακτική και στατικές φάσεις.

Την 24άδα των «πρασίνων» απαρτίζουν οι: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ-Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Κάνγκουα, Λούζα, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς και Ραστόντερ.