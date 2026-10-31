Με τέσσερις ξένους η ΑΕΚ: Εκτός και ο Ουίλιαμς λόγω πειθαρχικού παραπτώματος!

Σαν να μην έφτανε η γαστρεντερίτιδα του Λάντερς Νόλεϊ και η θλάση στην γάμπα του Τομά Ερτέλ, η νεότερη απουσία της ΑΕΚ από τον σημερινό αγώνα είναι ο Ντέρικ Ουίλιαμς, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος! Εκτός παραμένει και ο Κισόν Φιζέλ.
Κάπως έτσι, ο Ντράγκαν Σάκοτα καλείται σήμερα να διαχειριστεί την ομάδα του με τέσσερις ξένους, τους Μπάρτλεϊ, Λεκαβίτσιους, Τζόζεφ και Μπράουν.
Η... 11άδα της ΑΕΚ:
Σκορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Λαρεντζάκης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Γυμνόπουλος, Χαρτώνας, Τζόζεφ, Μπάρτλεϊ, Τσαλμπούρης.