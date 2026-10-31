Με τέσσερις ξένους η ΑΕΚ: Εκτός και ο Ουίλιαμς λόγω πειθαρχικού παραπτώματος!

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Ο Ντέρικ Ουίλιαμς θα απουσιάσει από την σημερινή αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Βίκο Ιωαννίνων, μιας και υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα.

Σαν να μην έφτανε η γαστρεντερίτιδα του Λάντερς Νόλεϊ και η θλάση στην γάμπα του Τομά Ερτέλ, η νεότερη απουσία της ΑΕΚ από τον σημερινό αγώνα είναι ο Ντέρικ Ουίλιαμς, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος! Εκτός παραμένει και ο Κισόν Φιζέλ.

Κάπως έτσι, ο Ντράγκαν Σάκοτα καλείται σήμερα να διαχειριστεί την ομάδα του με τέσσερις ξένους, τους Μπάρτλεϊ, Λεκαβίτσιους, Τζόζεφ και Μπράουν.

Η... 11άδα της ΑΕΚ:

Σκορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Λαρεντζάκης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Γυμνόπουλος, Χαρτώνας, Τζόζεφ, Μπάρτλεϊ, Τσαλμπούρης.