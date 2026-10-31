Επτά ματς αήττητη η Μίλαν από την Ίντερ, δυνατή παράδοση και για την Άλκμααρ

Από την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα έρχεται η Μίλαν, ενώ αήττητη συνεχίζει η Ίντερ, με τις δύο ομάδες του Μιλάνου να συγκρούονται για τη 10η αγωνιστική. Τρεις θέσεις αλλά μόλις ένας βαθμός χωρίζουν Άγιαξ και Άλκμααρ και παίζουν μεταξύ τους στο Άμστερνταμ.

Αήττητη είναι η Μίλαν από τη συγκάτοικό της εδώ και επτά αγώνες (5 νίκες), συν το φιλικό που έδωσαν πριν από την έναρξη της σεζόν στην Αυστραλία (1-1).

Αν και βρέθηκε να χάνει στο 8’ από τη φιλοξενούμενη Μπολόνια, μέσα σε ένα εικοσάλεπτο η Μίλαν το είχε γυρίσει σε 2-1, σκορ που κράτησε μέχρι το 60’. Σε εκείνο το σημείο δέχτηκε δύο απανωτά γκολ, για να έρθει ένα ακόμη στο 86’ για το τελικό 2-4. Θα επιδιώξει να ρεφάρει την αναπάντεχη αποτυχία με νίκη στο ντέρμπι, πέντε μέρες πριν από το εντός έδρας παιχνίδι με τη Φερεντσβάρος για το Γιουρόπα Λιγκ. Τραυματίστηκε και θα λείψει ο αμυντικός Τομόρι. Η Ίντερ δυσκολεύτηκε να κάμψει την αντίσταση της ουραγού Βενέτσια, της οποίας ακυρώθηκε γκολ στο 29’ μέσω VAR ως οφσάιντ. Η πρωταθλήτρια Ιταλίας βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα το 79’ και το 82’, με δύο αυτογκόλ, μετά από κόντρες. Την Τρίτη παίζει στην Ολλανδία με τη Φέγενορντ για το Τσάμπιονς Λιγκ. Εκτός παραμένει ο επιθετικός Λαουτάρο (6 γκολ). Δεν θα είναι έκπληξη να πάρουν ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα οι «ροσονέρι». Η διπλή ευκαιρία υπέρ τους, σε συνδυασμό με το Under 3,5, που εμφανίστηκε στις 6 τελευταίες μεταξύ τους αναμετρήσεις, βγάζει απόδοση για παιχνίδι.

Μετά από την ήττα στο Σπλιτ από τη Χάιντουκ με 2-1, ο Άγιαξ πέτυχε τρεις συνεχόμενες νίκες σε ένα επταήμερο: 5-2 την Γκρόνινγκεν, 2-0 την Αταλάντα, 2-1 την Σπάρτα Ρότερνταμ. Την Πέμπτη θα αντιμετωπίσει στη Δανία τη Μίντιλαντ για το Κόνφερενς Λιγκ. Την εστία του υπερασπίζεται ο δανεικός από την Μπαρτσελόνα, 34χρονος Τερ Στέγκεν, ενώ βασικό μέλος του αποτελεί και ο γεννημένος στην Ολλανδία Μαροκινός μέσος Σόφιαν Άμραμπατ, ο οποίος ήρθε φέτος. Απουσιάζει ξανά ο επιθετικός Ντόλμπεργκ (3 γκολ). Η Άλκμααρ έρχεται από το εντός έδρας 0-2 από την Τβέντε και ενώ τρεις μέρες νωρίτερα είχε περάσει με 4-0 από την έδρα της Αραράτ-Αρμένια για το Γιουρόπα Λιγκ. Την Πέμπτη θα υποδεχθεί τη Γιουβέντους. Έχει δημιουργήσει δυνατή παράδοση απέναντι στον Άγιαξ, με 7 νίκες και 4 ισοπαλίες στα 11 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια. Τιμωρημένος είναι ο 20χρονος φορ Ουφκίρ (2 γκολ).

Από 6 νίκες μετρούν στη φετινή Eredivisie οι δύο ομάδες, οι οποίες έχουν και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις προσεχώς. Σε υψηλή απόδοση η ισοπαλία.

634. ΜΙΛΑΝ - ΙΝΤΕΡ 1X&U 3,5 2,60

639. ΑΓΙΑΞ - ΑΛΚΜΑΑΡ Χ 4,25