Ποινή μιας θέσης στην εκκίνηση σε Φερστάπεν και Λόσον στο Μεξικό

Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull, Μαξ Φερστάπεν, και ο Λίαμ Λόσον των Racing Bulls τιμωρήθηκαν από τους αγωνοδίκες με ποινή μιάς θέσης στην εκκίνηση, ύστερα από την επαφή που είχαν στη διάρκεια της δεύτερης περιόδου ελεύθερων δοκιμών (FP2) για το γκραν πρι της Πόλης του Μεξικού.

Οι δύο οδηγοί, οι οποίοι δεν είχαν «τρέξει» στο FP1, καθώς τα μονοθέσιά τους είχαν παραχωρηθεί στους «ρούκι» Αγιούμου Ιουάσα και Νίκολα Τσόλοφ, αντίστοιχα, βρέθηκαν... αντιμέτωποι στα αρχικά στάδια του FP2, όταν ο Ολλανδός επιχείρησε να προσπεράσει τον Λόσον στη στροφή 12. Ο Νεοζηλανδός προσπάθησε να ανακτήσει τη θέση του στην αμέσως επόμενη αριστερή στροφή, στο τμήμα του σταδίου.

Ο Φερστάπεν πέρασε πάνω από το κερμπ στην έξοδο της στροφής 16 κι επέστρεψε στην πίστα δίπλα στον Λόσον, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο δάπεδο του μονοθεσίου της Red Bull και στην εμπρός πτέρυγα του αυτοκινήτου των Racing Bulls. Οι αγωνοδίκες έβγαλαν κόκκινη σημαία για να καθαριστεί η πίστα από τα συντρίμμια, ενώ και οι δύο οδηγοί συνέχισαν στο FP2, με τον Φερστάπεν να κατατάσσεται 5ος και τον Λόσον 9ος.

Ύστερα από την ολοκλήρωση του FP2, οι αγωνοδίκες εξέτασαν το οπτικό υλικό και τα δεδομένα, ενώ συνομίλησαν και με τους δύο οδηγούς, οι οποίοι παραδέχτηκαν ότι οι κινήσεις τους ήταν περιττές και «άτσαλες», πριν επιβάλουν στον καθένα ποινή μιας θέσης στην εκκίνηση. Επιπλέον, οι αγωνοδίκες επέβαλαν από έναν βαθμό ποινής στον καθένα.