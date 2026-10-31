Αντετοκούνμπο: Απάντησε στην κριτική που δέχεται (vid)

Οι Μαϊάμι Χιτ νίκησαν τους Ιντιάνα Πέισερς με 145-125 στην πρεμιέρα τους στο NBA Cup, και ο ηγέτης τους Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε στις κάμερες μετά τον αγώνα για την κριτική που έχει ως τώρα δεχθεί.

Νικών συνέχεια για το Μαϊάμι του Αντετοκούνμπο, το οποίο υπέταξε την Ιντιάνα τρέχοντας με... 145. Ο Έλληνας φόργουορντ στάθηκε στην άμυνα της ομάδας του, ανέλυσε την βελτίωση που έχουν επιδείξει οι Χιτ σε σύγκριση με τα πρώτα παιχνίδια, και απάντησε στην δριμεία κριτική για την τρόπο της απόδοσής του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Πρέπει να διαταράσσουμε την επίθεσή τους όσο περισσότερο μπορούμε. Στο πρώτο τέταρτο σημειώσαμε 40 πόντους, ενώ η επίθεσή μας ήταν ακόμα καλή. Βρίσκαμε τρόπους να σκοράρουμε, αλλά από τη στιγμή που η άμυνά μας ανέβασε ρυθμό, η επίθεσή μας έγινε πολύ πιο εύκολη.

Στο δεύτερο τέταρτο καταφέραμε να τους περιορίσουμε στους 19 πόντους, κάτι που θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε. Ξέρετε, ήμασταν πολύ αποδιοργανωτικοί απέναντι στην Ατλάντα. Ήμασταν αποδιοργανωτικοί κατά διαστήματα και σήμερα. Έτσι λοιπόν το παιχνίδι γίνεται ευκολότερο για εμάς».

Για το αν είδε μία βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια: «Ναι, Νομίζω ότι απλά παίζουμε μπάσκετ. Στα πρώτα δύο παιχνίδια, το θέλαμε πάρα πολύ και ήμασταν κάπως νευρικοί. Όταν το παιχνίδι δεν πήγαινε όπως θέλαμε, έχω την αίσθηση ότι οι παίκτες δεν πανικοβλήθηκαν, αλλά απλά έπαιζαν πιο σφιγμένα.

Τελικά, προφανώς, δέχεσαι κριτική. Κάνουμε τη δουλειά μας και πληρωνόμαστε πολλά χρήματα για να την κάνουμε, κάτι που καταλαβαίνουμε. Αφού τελειώσεις τη δουλειά σου, είναι από εκείνες τις δουλειές όπου μπορεί να δεχτείς κριτική για τον τρόπο που αποδίδεις. Πάντα λέω ότι θα υπάρχουν στιγμές που ο κόσμος θα λέει ότι είσαι ο χειρότερος, και θα υπάρχουν στιγμές που ο κόσμος θα λέει ότι είσαι ο καλύτερος.

Κανένα από αυτά δεν είναι αλήθεια. Δεν είσαι τόσο καλός όσο λέει ο κόσμος, αλλά ούτε τόσο κακός. Βρίσκεσαι πάντα στη μέση. Απλά να είσαι εκεί, να κάνεις τη δουλειά σου, και ο επόμενος θα κάνει τη δική του, και τα πράγματα θα γίνουν ευκολότερα για εμάς».