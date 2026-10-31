Στη μάχη για το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης ο Κουγιουμτσίδης

Μία ακόμη σπουδαία διάκριση βρίσκεται προ των πυλών για τον Γιώργο Κουγιουμτσίδη, ο οποίος θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης, που διεξάγεται στην Αστάνα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής θα αγωνιστεί στις 15:50, με στόχο να βρεθεί για δεύτερη διαδοχική χρονιά στο βάθρο της κορυφαίας παγκόσμιας διοργάνωσης, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές του αθλήματος.

Η πορεία του μέχρι τον μικρό τελικό ήταν γεμάτη δυνατές αναμετρήσεις. Αρχικά, ο Κουγιουμτσίδης ξεπέρασε με τεχνική υπεροχή τα εμπόδια του Μολδαβού Καπάτινα και του Φόκα Μέχια από τη Δομινικανή Δημοκρατία, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στα προημιτελικά.

Εκεί βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Αζέρο Τζιόεβ, σε μία αναμέτρηση που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Παρά το γεγονός ότι ο αντίπαλός του προηγήθηκε με 2-1, έπειτα από πόντους που καταλογίστηκαν με παρατηρήσεις, ο Έλληνας παλαιστής επιχείρησε την ανατροπή στα τελευταία δευτερόλεπτα. Η προσπάθειά του, μόλις τρία δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, δεν επιβραβεύτηκε από τους διαιτητές, με αποτέλεσμα να γνωρίσει την ήττα με 3-1. Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την ελληνική αποστολή, ενώ απορρίφθηκε και η ένσταση του προπονητή του, Θέμη Ιακωβίδη.

Η πρόκριση του Τζιόεβ στον τελικό έδωσε στον Κουγιουμτσίδη μία δεύτερη ευκαιρία μέσω των ρεπεσάζ. Ο Έλληνας πρωταθλητής αξιοποίησε την ευκαιρία με τον καλύτερο τρόπο, καθώς απέναντι στον Σαϊπουβτινοβ από το Μπαχρέιν πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση. Με κυριαρχία στο ταπί και τελικό σκορ 8-4, πήρε το εισιτήριο για τον αγώνα που οδηγεί στο χάλκινο μετάλλιο.

Τελευταίο εμπόδιο για την ελληνική διάκριση θα είναι ο Γεωργιανός Γκαμκπελιτζε. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 15:50, με τον Κουγιουμτσίδη να έχει μπροστά του την ευκαιρία να προσθέσει ακόμη μία σημαντική επιτυχία στο ενεργητικό του και να χαρίσει στην Ελλάδα μια θέση στο παγκόσμιο βάθρο.