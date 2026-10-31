Elite League: Στο Αρκαλοχώρι το Λαύριο - Εντός με τον Κόροιβο το Ψυχικό

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Φουλ δράση στο πρωτάθλημα της Elite League, με έξι αναμετρήσεις το απόγευμα του Σαββάτου για την 6η αγωνιστική.

Με έξι αναμετρήσεις συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Elite League το απόγευμα του Σαββάτου (31/10) με την διεξαγωγή της 6ης αγωνιστικής.

Το αήττητο Λαύριο δοκιμάζεται στην Κρήτη στην έδρα της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου, με σκοπό να διευρύνει το ρεκόρ του, ενώ το Ψυχικό υποδέχεται εντός έδρας τον Κόροιβο Αμαλιάδας.

Η 6η αγωνιστική της Elite League (30/10-2/11):

Παρασκευή 30/10 (17:00):

Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – Kerakoll ΑΓΕΧ 83-71 / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Σάββατο 31/10 (17:00):

Πρωτέας Βούλας – Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Λαύριο Αφοί Λιοσάτου / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Γλαύκος Έσπερος – Μέγαρα ΟΝΕΧ BC / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Πανερυθραϊκός – Kronos BC Plasis / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Ψυχικό – Κόροιβος / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Μαχητές Πειραματικό – Αμύντας / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Δευτέρα 2/11 (20:00):

Evertech Παπάγου – Πανιώνιος Cosmorama Travel / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ