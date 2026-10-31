Stoiximan Super League: Για την 9η σερί νίκη του και με όπλο την… άμυνα ο Ολυμπιακός κόντρα στην Κηφισιά

Η αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον Ολυμπιακό είναι η μοναδική στο πρόγραμμα του Σαββάτου (31/10, 19:00), στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League.

Η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο είναι σε καλή κατάσταση και για μια ακόμη σεζόν δείχνει πως θα είναι υπολογίσιμος αντίπαλος. Με ρεκόρ 3Ν-2Ι-3Η, η Κηφισιά είναι στην 7η θέση της βαθμολογίας και προς ώρας πείθει πως θα πετύχει εύκολα τον βασικό της στόχο, που είναι η παραμονή στην κατηγορία.

Super προσφορά εγγραφής* στη Stoiximan

Τρεις νίκες στα τέσσερα τελευταία ματς πρωταθλήματος μετράει η Κηφισιά, που μεσοβδόμαδα επικράτησε 2-0 του Αστέρα στην Τρίπολη για το Κύπελλο Ελλάδας. Επιβεβαιώνοντας έτσι πως διανύει περίοδο φόρμας. Είναι καλά οργανωμένη πίσω από τη μπάλα και μεσοεπιθετικά ποντάρει στην ποιότητα των Σαγκάλ, Μπένι, Αντονίσε και του πολύπειρου παικταρά Πόμπο.

Το τρένο του Ολυμπιακού από την άλλη, έχει ξαναμπεί για τα καλά στις ράγες. Το ζόρικο ξεκίνημα της σεζόν είναι παρελθόν και υπό τις οδηγίες του Αλγουαθίλ το σκηνικό έχει διαφοροποιηθεί πλήρως. Ακόμη κι αν ο Ολυμπιακός έχει δεδομένα πολλά ακόμη περιθώρια βελτίωσης, τα αποτελέσματα δείχνουν το μομέντουμ.

Στο 2.85 να κατακτήσουν οι ερυθρόλευκοι τη Stoiximan Super League

Οκτώ σερί νίκες μετράνε οι «ερυθρόλευκοι» σε Ελλάδα και Ευρώπη, μεταξύ άλλων με το εντυπωσιακό 3/3 στο Europa League και τη νίκη στο ντέρμπι «αιωνίων». Μεσοβδόμαδα ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-0 της Μαρκό για το Κύπελλο, με αρκετές αλλαγές στο βασικό του σχήμα, συμπληρώνοντας παράλληλα επτά σερί παιχνίδια με μηδέν παθητικό στην άμυνα!

Βλέπεις εδώ το νέο Blog με αναλύσεις και προγνωστικά.

Το ελεγχόμενο ροτέισον του Αλγουαθίλ αποδίδει τα μέγιστα μέχρι στιγμής, ενώ η σταδιακή ένταξη του Μπέιλι στην ομάδα προσθέτει ένα πολύ σημαντικό επιθετικό όπλο στη φαρέτρα των Πειραιωτών.

Η Κηφισιά είναι καπάτσα και ουδείς μπορεί να την υποτιμήσει. Αυτή τη στιγμή ωστόσο δύσκολα μπορεί κάποιος να κοντράρει τον Ολυμπιακό. Δεν θα είναι απλή υπόθεση, εντούτοις οι ερυθρόλευκοι έχουν τον πρώτο και τελευταίο λόγο στο ματς. Το συνδυαστικό στοίχημα 2 & Τσικίνιο γκολ ή ασίστ & Ολυμπιακός Over 3,5 κόρνερ 1ο ημίχρονο σε απόδοση 6.70 στο Bet Builder της Stoiximan.

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος Εθισμού & Απώλειας Περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – Γραμμή Συμβουλευτικής: 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

**Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις