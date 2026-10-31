Α1 Γυναικών: Ξεκινάει με «αιώνιο» ντέρμπι η 5η αγωνιστική

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Καμινιών για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η 5η αγωνιστική της Α1 Γυναικών ξεκινάει σήμερα με δύο αναμετρήσεις. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Καμινιών με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στις 14:30 τον Παναθηναϊκό για το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Mega News και θα σφυρίξουν οι Τζιοπάνος-Τσάνταλη-Μπον.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 17:00, ο Αθηναϊκός θα φιλοξενήσει στο «Δημήτριος Καλτσάς» τον Κρόνο. Αυτό το ματς θα μεταδοθεί από το κανάλι της ΕΟΚ στο Youtube και διαιτητές θα είναι οι Αντωνιάδης-Αναστασιάδης Π.-Σερίφης.

14.30 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

17.00 Αθηναϊκός - Κρόνος