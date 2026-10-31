NCAA: Αρχίζει η νέα σεζόν με έντονο… ελληνικό άρωμα

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Η νέα αγωνιστική περίοδος του NCAA βρίσκεται προ των πυλών, με το ελληνικό μπάσκετ να έχει σημαντική εκπροσώπηση στο κολεγιακό πρωτάθλημα.

Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου ξεκινά η σεζόν 2026-27 του NCAA, με δεκάδες πανεπιστήμια να μπαίνουν στη μάχη και αρκετούς Έλληνες μπασκετμπολίστες να δίνουν… γαλανόλευκο χρώμα στο πρωτάθλημα.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι Νεοκλής Αβδάλας, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Λευτέρης Λιοτόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης, τέσσερις παίκτες που έχουν ήδη αποκτήσει σημαντικές εμπειρίες και φιλοδοξούν να πραγματοποιήσουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους.

Νεοκλής Αβδάλας: Νέα πρόκληση στο ιστορικό Νορθ Καρολάινα

Ένα από τα σημαντικότερα ελληνικά ονόματα στο φετινό NCAA είναι αναμφίβολα ο Νεοκλής Αβδάλας, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στο Νορθ Καρολάινα, ένα από τα ιστορικότερα πανεπιστημιακά προγράμματα των Ηνωμένων Πολιτειών, με τον Μάικλ Τζόρνταν να έχει βγει από εκεί.

Ο 20χρονος γκαρντ μετακινήθηκε έπειτα από μία εξαιρετικά παραγωγική σεζόν στο Βιρτζίνια Τεκ, όπου είχε 12,1 πόντους, 3,1 ριμπάουντ και 4,6 ασίστ κατά μέσο όρο σε 31,7 λεπτά στο παρκέ σε 31 ματς.

Πλέον, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR καλείται να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις του Νορθ Καρολάινα, υπό τις οδηγίες του Μάικλ Μαλόουν, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ: Από τον Παναθηναϊκό AKTOR στο πλευρό του Αβδάλα

Ακόμη ένας Έλληνας στο Νορθ Καρολάινα είναι ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, ο οποίος μαζί με τον Αβδάλα δίνουν και ένα… πράσινο άρωμα στο πανεπιστήμιο. Ο 21χρονος φόργουορντ αποφάσισε να αφήσει τον Παναθηναϊκό AKTOR και το ευρωπαϊκό μπάσκετ, προκειμένου να δοκιμάσει τις δυνατότητές του στο NCAA.

Ο Σαμοντούροβ διαθέτει ήδη σημαντικές παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο, έχοντας αγωνιστεί στη Euroleague και έχοντας κατακτήσει το τρόπαιο με το «τριφύλλι» το 2024.

Παράλληλα, αποτέλεσε μέλος της Εθνικής Ελλάδας που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket του 2025, ενώ είχε ξεχωρίσει και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U20 της ίδιας χρονιάς, με 17,6 πόντους, 5,7 ριμπάουντ και 2,7 ασίστ κατά μέσο όρο.

Λευτέρης Λιοτόπουλος: Συνεχίζει υπό τις οδηγίες του Ρικ Πιτίνο

Στο Σέιντ Τζονς βρίσκεται ο Λευτέρης Λιοτόπουλος, ο οποίος ετοιμάζεται για την τρίτη του σεζόν στο NCAA, έχοντας την ευκαιρία να συνεχίσει να δουλεύει υπό τις οδηγίες του θρυλικού Ρικ Πιτίνο.

Ο 20χρονος γκαρντ πραγματοποίησε 30 συμμετοχές την περασμένη αγωνιστική περίοδο, καταγράφοντας 2,9 πόντους και 0,9 ριμπάουντ και 0,4 ασίστ σε 7,8 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο.

Η καλύτερη εμφάνισή του σημειώθηκε απέναντι στο Κρέιτον, όταν πέτυχε 17 πόντους με πέντε εύστοχα τρίποντα.

Βαγγέλης Ζούγρης: Νέο ξεκίνημα στο Σέιντ Μέρι

Σε νέο πανεπιστημιακό περιβάλλον θα βρεθεί τη φετινή σεζόν ο Βαγγέλης Ζούγρης, ο οποίος μετακινήθηκε από το Λούισβιλι στο Σέιντ Μέρι.

Ο 22χρονος φόργουορντ, που έκανε τα πρώτα σημαντικά επαγγελματικά του βήματα στο Περιστέρι Betsson, αγωνίστηκε σε 27 αναμετρήσεις την προηγούμενη χρονιά, έχοντας 2,6 πόντους, 2,4 ριμπάουντ και 0,6 ασίστ κατά μέσο όρο σε 9 λεπτά στο παρκέ.

Μία σεζόν γεμάτη ελληνικό ενδιαφέρον

Πέρα από τους τέσσερις συγκεκριμένους παίκτες, η ελληνική παρουσία στο NCAA περιλαμβάνει αρκετά ακόμη ονόματα, όπως ο Αντρέι Στογιάκοβιτς στο Ιλινόις, ο Αναστάσιος Ροζακέας στους Μαουντενίαρς, ο Στέφανος Σπαρταλής στο Μονμάουθ και ο Νίκος Χιτικούδης στους Μασκετίαρς.