Συγκινεί ο Μαρτίνες: «Θυσίασα το δάχτυλο μου για το Μουντιάλ, ακόμα και σήμερα αγωνίζομαι με πόνο»

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Τρομερή αυταπάρνηση από τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος αποκάλυψε πως αγωνίστηκε στο περασμένο Μουντιάλ με σπασμένο δάχτυλο!

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Έσπασα το δάχτυλό μου στον τελικό του Europa League. Όταν ο γιατρός μού έδειξε την ακτινογραφία, άρχισα να κλαίω, γιατί πίστευα ότι θα έχανα το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Σκαλόνι μού έστειλε μήνυμα και μου είπε: “Είτε τα καταφέρεις είτε όχι, θα σε στηρίξω… έλα ούτως ή άλλως”. Αποφασίσαμε να μην κάνουμε επέμβαση. Η Adidas μού έφτιαξε ένα ειδικό γάντι και αγωνίστηκα έχοντας το δάχτυλό μου εντελώς δεμένο.

Μπορούσα να αισθανθώ μόνο τα τέσσερα δάχτυλα. Δεν μπορούσα καν να προπονηθώ με κανονικές μπάλες ποδοσφαίρου. Μέχρι τον αγώνα με την Ελβετία, έκανα προπονήσεις με μπάλες του βόλεϊ.

Πόσο με επηρέασε αυτό στο Παγκόσμιο Κύπελλο; Δέκα στα δέκα. Ήμουν ουσιαστικά σαν ζόμπι. Κάθε φορά που ακουμπούσε το χέρι μου στο έδαφος, έβλεπα αστέρια.Έκλαιγα μέχρι τα μεσάνυχτα, επειδή το δάχτυλό μου είχε πρηστεί σαν λουκάνικο αίματος.

Μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, έκανα ξανά ακτινογραφία και το δάχτυλο παρέμενε σπασμένο στα δύο. Ακόμη και σήμερα αγωνίζομαι παρά τον πόνο. Κάποια στιγμή θα χρειαστεί να υποβληθώ σε επέμβαση».