Επίμονη η Μπεσίκτας για Μαυροπάνο – Δεν «ψήνεται» η Γουέστ Χαμ

Βασικός στόχος της Μπεσίκτας ενόψει Ιανουαρίου αποτελεί ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος για το κέντρο της άμυνας.

Στο στόχαστρο της Μπεσίκτας βρίσκεται εδώ και καιρό ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, ο οποίος κάνει εξαιρετική σεζόν με τη Γουέστ Χαμ στην Championship. Ο 28χρονος αμυντικός αρέσει στους «αετούς» και ήδη έχουν γίνει οι πρώτες διερευνητικές κρούσεις με την αγγλική ομάδα, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα «Fanatik».

Τα «σφυριά» ωστόσο δεν είναι ιδιαίτερα ζεστά στο ενδεχόμενο να πουλήσουν τον Μαυροπάνο, καθώς παίζει σημαντικό ρόλο στην προσπάθειά τους να επιστρέψουν στην Premier League. Μάλιστα φέτος είναι ιδιαίτερα καθοριστικός εκτός από τα αμυντικά του καθήκοντα καις το σκοράρισμα, μετρώντας 5 γκολ σε 11 ματς.

Το συμβόλαιο του Έλληνα στόπερ έχει ισχύ έως το 2028 και μόνο αν έρθει μια υψηλή οικονομική προσφορά από την Μπεσίκτας που θα ικανοποιήσει και τον παίκτη, θα μπορούσε να διαφοροποιήσει τα δεδομένα τον Ιανουάριο.