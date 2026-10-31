Πανιώνιος: Υπεύθυνος ποδοσφαιρικού τμήματος ο Σπυρόπουλος

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Ο Νίκος Σπυρόπουλος αφήνει το πόστο του στις ακαδημίες και αναλαμβάνει υπεύθυνος ποδοσφαιρικού τμήματος στον Πανιώνιο.