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Πανιώνιος: Υπεύθυνος ποδοσφαιρικού τμήματος ο Σπυρόπουλος

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
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Ο Νίκος Σπυρόπουλος αφήνει το πόστο του στις ακαδημίες και αναλαμβάνει υπεύθυνος ποδοσφαιρικού τμήματος στον Πανιώνιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοινώνει την ανάληψη των καθηκόντων του Υπεύθυνου Ποδοσφαιρικού τμήματος από τον Νίκο Σπυρόπουλο. Τον καλωσορίζουμε και επίσημα στην πρώτη ομάδα και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στα καθήκοντά του.
 

Πανιώνιος: Υπεύθυνος ποδοσφαιρικού τμήματος ο Σπυρόπουλος