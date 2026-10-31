Πανιώνιος: Υπεύθυνος ποδοσφαιρικού τμήματος ο Σπυρόπουλος

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοινώνει την ανάληψη των καθηκόντων του Υπεύθυνου Ποδοσφαιρικού τμήματος από τον Νίκο Σπυρόπουλο. Τον καλωσορίζουμε και επίσημα στην πρώτη ομάδα και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στα καθήκοντά του.
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Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοινώνει την ανάληψη των καθηκόντων του Υπεύθυνου Ποδοσφαιρικού τμήματος από τον Νίκο Σπυρόπουλο. Τον καλωσορίζουμε και επίσημα στην πρώτη ομάδα και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στα καθήκοντά του.