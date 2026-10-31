Τα αποτελέσματα του NBA: Περίπατος των Χιτ με πρωταγωνιστή τον Γιάννη - Πήραν το ντέρμπι οι Σίξερς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατέγραψε ένα ιστορικό triple double, ενώ στο ντέρμπι της βραδιά, οι Φιλαδέλφεια 76ερς έκαμψαν την αντίσταση των μαχητικών Νιου Γιορκ Νικς.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα
Ουάσινγκτον Ουίζαρντς – Σάρλοτ Χόρνετς 95-79
Φιλαδέλφεια 76ερς – Νιου Γιορκ Νικς 98-93
Μπόστον Σέλτικς – Σικάγο Μπουλς 125-111
Τορόντο Ράπτορς – Ορλάντο Μάτζικ 114-121
Μπρούκλιν Νετς – Ντιτρόιτ Πίστονς 94-110
Ντάλας Μάβερικς – Χιούστον Ρόκετς 116-111
Μαϊάμι Χιτ – Ιντιάνα Πέισερς 145-125
Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Λος Άντζελες Κλίπερς 127-101
Φοίνιξ Σανς – Ντένβερ Νάγκετς 120-127
Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς - Λος Άντζελες Λέικερς 112-95