Τα αποτελέσματα του NBA: Περίπατος των Χιτ με πρωταγωνιστή τον Γιάννη - Πήραν το ντέρμπι οι Σίξερς

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Δέκα αναμετρήσεις περιλάμβανε η βραδιά στην πρεμιέρα των ομίλων του NBA Cup, με την εμφάνιση του Έλληνα σούπερ σταρ στην άνετη επικράτηση των Χιτ επί των Πέισερς να ξεχωρίζει.