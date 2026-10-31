Πρώτο πιάτο με Κηφισιά-Ολυμπιακός

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Από τη Λεωφόρο ξεκινά σήμερα η δράση στην 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Δύσκολη αποστολή στη Λεωφόρο έχει σήμερα ο Ολυμπιακός, αντιμετωπίζοντας την Κηφισιά Tutu Deals, στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της 9ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League. Οι «ερυθρόλευκοι» τρέχουν ένα αήττητο σερί οκτώ αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις και θέλουν να το διευρύνουν, ενώ η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο αποδεικνύεται σκληρό καρύδι, μετρώντας τέσσερις νίκες και μια ήττα στα τελευταία πέντε παιχνίδια.

Στα μεταξύ τους παιχνίδια ο Ολυμπιακός μετρά τρεις νίκες και ένα παιχνίδι έληξε ισόπαλο, με την Κηφισιά να αποσπά πέρυσι ένα 0-0 στο Φάληρο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 9ης αγωνιστικής:

Σάββατο 31/10

19:00 Κηφισιά Tutu Deals-Ολυμπιακός Magenta Sport 1

Κυριακή 1/11

17:00 Λεβαδειακός-Άρης Novasports 2

18:00 Παναιτωλικός-ΟΦΗ Magenta Sport 1

19:00 ΠΑΟΚ-Αστέρας Aktor Novasports Prime

19:30 Παναθηναϊκός-ΑΕΚ ΣΚΑΪ

Δευτέρα 2/11

18:00 Ατρότητος-Βόλος Elabet Novasports Prime

19:30 Καλαμάτα-Ηρακλής Φούρνοι Βενέτη Novasports 2

Η βαθμολογία

1. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 8 21

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 8 19

3. ΑΕΚ 7 17

4. ΑΡΗΣ 8 16

5. ΠΑΟΚ 8 15

6. ΟΦΗ 8 13

7. ΚΗΦΙΣΙΑ 8 11

8. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 8 10

9. ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ 8 9

10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 8 9

11. ASTERAS AKTOR 8 6

12. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 8 3

13. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 7 2

14. ΒΟΛΟΣ ELABET 8 0