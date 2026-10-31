Γιαννακόπουλος: «Προσπαθώντας με κάθε τρόπο να βρούμε αποδείξεις… κάποιοι επιτέλους τις βρήκαν»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξήγησε ότι πλέον έχουν βρεθεί οι αποδείξεις για τα όσα συνέβαιναν στο μπάσκετ και πλέον περιμένει από τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της.

Για χρόνια ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Παναθηναϊκός μιλούσε για τα όσα συνέβαιναν στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, αλλά είτε δεν έπαιρναν απάντηση, είτε μάζευαν… τιμωρίες.

Τώρα όμως κάποιο βρήκαν τις αποδείξεις και πλέον τα πάντα βρίσκονται στη διάθεση της δικαιοσύνης και οι «πράσινοι» περιμένουν να τηρηθούν οι διαδικασίες, όπως ανέφερε σε νέα του ανάρτηση, δίνοντας συνέχεια στο προηγούμενο μήνυμά του, για το ποιες είναι οι προτεραιότητές του.

Αναλυτικά:

«Χρόνια ολόκληρα που φωνάζουμε τρώμε τιμωρίες. Χρόνια ολόκληρα που στις επίσημες διαμαρτυρίες μας, που είτε δεν μας απαντάνε καν ή μας λένε ότι δεν έχει κανείς αρμοδιότητα και να πάμε νομικά. Προσπαθώντας με κάθε τρόπο να βρούμε αποδείξεις… κάποιοι επιτέλους τις βρήκαν. Έχοντας πάρει όλο το δρόμο που μας είχε υποδειχθεί, δηλαδή τον νομικό δρόμο, περιμένουμε να τηρηθούν όλες οι διαδικασίες ώστε να υπάρχουν ΤΑ ΠΑΝΤΑ στη διάθεση της δικαιοσύνης χωρίς παραλείψεις από τις οποίες πιθανές παρεμβάσεις».

