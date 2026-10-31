Οφόρι για τα δύο ματς με τον Βόλο: «Κάναμε το πρώτο βήμα, τώρα όλοι μαζί για το δεύτερο – Έχουμε ανάγκη τον κόσμο μας»

Ο Κέλβιν Οφόρι ήρθε, προσαρμόστηκε, έκανε τη διαφορά στο «Πανθεσσαλικό Στάδιο» και χειροκροτήθηκε από τον κόσμο του Ατρομήτου. Μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας, λίγες ημέρες μετά την εξαιρετική του εμφάνιση στον Βόλο, δίνει το σύνθημα για το ματς της Δευτέρας.

Ήταν μακράν ο κορυφαίος της συνάντησης στην εκτός έδρας νίκη του Ατρόμητου απέναντι στον Βόλο Elabet. Σε ένα ματς που δεν ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις και που βρεθήκαμε νωρίς πίσω στο σκορ, ο Ατρόμητος χρειαζόταν έναν ποδοσφαιριστή που δεν θα αισθανθεί την πίεση και θα κάνει το παιχνίδι του.

Ο Κέλβιν Οφόρι ήταν αυτός. Είχε εκπληκτικές επαφές με την μπάλα, ισοφάρισε με υπέροχο πλασέ το παιχνίδι και με δική του ενέργεια, στο ένας εναντίον ενός, επί της ουσίας έφτιαξε και το τρίτο γκολ της ομάδας μας, που εν τέλει επετεύχθη με αυτογκόλ.

Έπαιρνε την μπάλα, έφτιαχνε κάτι καλό, διακρίνεται για τον εξαιρετικό έλεγχο όταν την έχει στην κατοχή του, αλλά και για την οξυδέρκειά του, όταν πιέζεται από δύο και τρεις αντιπάλους.

Ο Κέλβιν Οφόρι ήρθε στο Περιστέρι, προσαρμόστηκε και κάνει τη διαφορά. Πλέον, το πρώτο βήμα έγινε απέναντι στον Βόλο για το SuperBet Κύπελλο Ελλάδος και σειρά έχει το πρωτάθλημα, τη Δευτέρα (2/11) το απόγευμα.

Ο Οφόρι είναι έτοιμος. Απευθύνεται στον κόσμο, λέει πως η ομάδα παίζει για το κοινό της, ζητά την στήριξη και είναι αισιόδοξος.

«Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε ωραία πράγματα φέτος. Σας περιμένουμε, παίζουμε για εσάς», είπε χαρακτηριστικά». Και αυτός, ακριβώς, είναι ο πρόλογός του στη συνέντευξη της επίσημης ιστοσελίδας του Ατρομήτου μας, με τον Δημήτρη Μανάκο…

Αρχικά, πόσο καλά έχεις προσαρμοστεί από τη στιγμή που ήρθες στον Ατρόμητο; Πόσο σε έχουν βοηθήσει οι άνθρωποι της ομάδας και ο προπονητής σε αυτή τη διαδικασία;

«Από τη στιγμή που ήρθα, όλα έχουν κυλήσει πολύ ομαλά όσον αφορά την προσαρμογή μου. Ο προπονητής και ο κ. Γιάννης έχουν φροντίσει να αισθάνομαι καλά τόσο στην ομάδα, όσο και στην πόλη, και η βοήθειά τους ήταν πραγματικά πολύ σημαντική.»

Πώς αισθάνθηκες κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Βόλο; Οι φίλαθλοι του Ατρόμητου αναγνώρισαν ξεκάθαρα τη συμβολή σου στη νίκη.

«Ένιωθα καλά και ήμουν απόλυτα έτοιμος, τόσο πνευματικά όσο και σωματικά, γιατί γνωρίζαμε πόσο σημαντικό ήταν αυτό το παιχνίδι, για να επιστρέψουμε στα θετικά αποτελέσματα. Από τη στιγμή που πήραμε το προβάδισμα, όλα έγιναν καλύτερα και η ομάδα απέκτησε μεγαλύτερη ηρεμία.»

Πώς αισθάνθηκες όταν πέτυχες το γκολ; Είχες την αυτοπεποίθηση να επιχειρήσεις το πλασέ από εκείνη τη θέση;

«Ήταν ένα πολύ όμορφο συναίσθημα, ειδικά επειδή με το γκολ της ισοφάρισης βοηθήσαμε την ομάδα να επιστρέψει στο παιχνίδι. Παράλληλα, ήταν υπέροχο που πέτυχα το πρώτο μου γκολ με τον Ατρόμητο. Από τη θέση στην οποία βρισκόμουν, θεώρησα πως η καλύτερη επιλογή ήταν να δοκιμάσω το σουτ. Πήρα την απόφαση, εκτέλεσα και τελικά δικαιώθηκα!»

Ακολουθεί ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για την ομάδα, σχεδόν σαν… τελικός. Αισθάνεσαι έτοιμος για αυτή την πρόκληση;

«Ναι, πιστεύω πως είμαστε έτοιμοι. Το παιχνίδι της Πέμπτης έδωσε μεγάλη ώθηση σε ολόκληρη την ομάδα και μας έκανε να αισθανόμαστε ακόμη πιο δυνατοί. Τώρα θέλουμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο τη Δευτέρα. Με τη βοήθεια των φιλάθλων μας, στο γήπεδό μας, θα δώσουμε τα πάντα για να πάρουμε αυτό που θέλουμε.»

Τέλος, τι θα ήθελες να πεις στους φιλάθλους του Ατρόμητου;

«Θέλω απλώς να τους πω ότι τους χρειαζόμαστε τη Δευτέρα, τόσο για την υποστήριξή τους, όσο και για την ατμόσφαιρα που δημιουργούν στο γήπεδο. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε όμορφα πράγματα! Πιστέψτε το. Κάναμε το πρώτο βήμα, πάμε για το δεύτερο, όλοι μαζί! Παίζουμε για αυτούς.»